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ФСБ задержала 68 подпольных оружейников в 31 регионе

ФСБ: задержаны 68 подпольных оружейников из 31 региона, изъято почти 20 кг взрывчатки
Сотрудники ФСБ изъяли среди прочего подрывную машинку, тротил, миномет, три пулемета и противотанковое ружье. Всего в ведомстве отчитались о прекращении деятельности 31 подпольной оружейной мастерской

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В 31 российском регионе задержали 68 человек, причастных к восстановлению и сбыту боевых средств гражданских образцов оружия; совместную операцию провели сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии. Об этом говорится в поступившем в РБК сообщении ФСБ.

Из незаконного оборота, таким образом, изъяты 304 единицы огнестрельного оружия российского и зарубежного производства. В частности — 50-мм миномет, подрывная машинка КПМ-1А, три пулемета, 22 автомата (АК-12, АК-47 и др.), более 18,4 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), 83 артиллерийских снаряда и мины, 51 ручная граната, противотанковое ружье ПТРД и пр. Деятельность 31 подпольной мастерской по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов прекращена, отчитались в ведомстве.

Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия прошли в октябре, уточнили в ФСБ. Оружейников задержали в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, а также в Ростовской, Белгородской, Новгородской, Томской, Челябинской, Калужской, Калининградской и других областях.

В мае ФСБ сообщило о пресечении канала поставок оружия с Украины в Крым. «При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории», — рассказали в ведомстве.

В отношении всех завели дела о незаконном приобретение, передаче, сбыте, хранении, перевозке, пересылке или ношении оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (чч. 3, 5 ст. 222).

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