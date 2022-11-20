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Вооруженный человек пересек границу Белоруссии со стороны Украины

Погранкомитет Белоруссии сообщил, что человек с оружием пересек границу со стороны Украины
Фото: gpk.gov.by
Фото: gpk.gov.by

Вооруженный человек незаконно пересек границу со стороны Украины и зашел на территорию Белоруссии, сообщает пресс-служба погранкомитета республики.

Видеокамера в железнодорожном пункте пропуска Словечно (с украинской стороны — Выступовичи) 19 ноября около 16:00 зафиксировала, как человек с оружием шел в направлении границы.

«Он незаконно пересек границу, проходящую по центру железнодорожного моста, и зашел на территорию Белоруссии. Находясь на белорусской территории, украинский военнослужащий осуществлял фото- и видеосъемку местности, а также искал или устанавливал что-то в снегу», — говорится в сообщении.

Погранкомитет начал проверку и предупредил, что «низкая дисциплина» украинских сил, находящихся вблизи границы, создает провокационные ситуации, которые могут привести к вооруженному боестолкновению.

16 ноября белорусские пограничники сбили беспилотник в 100 м от украинско-белорусской границы. Инцидент произошел в Кобринском районе Брестской области, которая граничит с Украиной на юге. Дрон сбили выстрелами из автомата Калашникова. Устройство было оснащено видеокамерой. В погранкомитете считают, что дрон могли использовать для разведки и съемки технических средств охраны границы со стороны Белоруссии.

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