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ФСБ задержала поставщиков оружия в Крым с Украины

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ пресекла нелегальный канал поставки оружия с территории Украины в Крым, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

«При сбыте автомата АКС-74У и более 300 патронов задержаны с поличным продавец, два посредника и два покупателя — жители города Евпатории», — говорится в сообщении.

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Против задержанных возбудили уголовные дела по ч. 3, 5 ст. 222 УК (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 12 лет.

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Фото:Роман Пименов / ТАСС

20 мая ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении 27-летнего молодого человека, который облил краской и пытался поджечь здание администрации Евпатории. Его обвиняют по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК (покушение на теракт). По ним задержанному грозит до 11 лет и трех месяцев лишения свободы (три четверти от полного максимального наказания по основной статье — 15 лет).

Теги
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