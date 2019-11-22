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Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения
Девушка, которая десять лет назад сообщила правоохранителям, что Соколов избил ее и угрожал утюгом, дала интервью «Фонтанке». В ноябре 2019 года историка арестовали за убийство аспирантки
Олег Соколов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Девушка, которая в 2008 году написала заявление на историка СПбГУ Олега Соколова, обвинив его в избиении, рассказала «Фонтанке» детали нападения.

По ее словам, на тот момент они с Соколовым состояли в отношениях. Девушка отметила, что он был очень вспыльчив, «пил всегда», давил на нее и устраивал скандалы, если она не приходила домой вовремя. После одного из таких случаев он бил посуду и пригрозил, что в следующий раз ей не ограничится.

«Фонтанка» не называет имя девушки. В мае 2018 года «Московский комсомолец» на фоне обвинений в адрес Соколова в избиении студентов на его лекции писало, что еще в 2008 году на историка подали заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2019 года Соколова арестовали по подозрению в убийстве аспирантки СПбГУ.

Соколов работал в Москве, а девушка училась в Санкт-Петербурге. 29 ноября 2008 года она приехала в столицу, чтобы «по-тихому забрать свои вещи». Своему сожителю она сказала, что остается в Петербурге работать над дипломом, но он позвонил ее научной руководительнице и выяснил правду.

«Он ей позвонил, и пришлось признаться, что я приехала за вещами. Тогда он стал меня оскорблять. Я решила ничего не забирать, и мы расстались по телефону», — рассказала она. Через какое-то время Соколов перезвонил девушке и «совершенно спокойно, дружелюбно» сказал, что понимает ее, и предложил поужинать и расстаться «спокойно».

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По ее словам, когда она приехала к историку, он связал ей руки веревкой, после чего усадил на стул и примотал к нему скотчем. «Он примотал меня так, что я пошевелиться не могла. Потом он начал меня бить, принес утюг», — сообщила девушка.

Она заявила, что Соколов оскорблял ее и угрожал убить, говоря, что никто не знает, что девушка в Москве, и «по крайней мере у него» ее искать не будут. Ей удалось освободить ногу и дойти до соседней комнаты, но там сожитель ударил ее и стал душить. «Потом плеснул водой в лицо, дал попить. Развязал, я доползла до ванны, увидела свое отражение. Потом он принес мне таблетки обезболивающие», — заявила она. По ее словам, она пробыла в квартире историка еще сутки, после чего улетела из Москвы.

Адвокат Соколова Александр Почуев назвал интервью информационным вбросом, направленным на «демонизацию» его клиента. «Если это действительно свидетель по уголовному делу, то она должна была быть уведомлена следствием о неразглашении следственной тайны и вряд ли смогла бы давать такое «сенсационное» интервью», — сказал он, пообещав принять меры для пресечения «подобной клеветы».

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В ноябре 2019 года Соколова задержали, когда он пытался утопить в реке Мойке рюкзак, в котором правоохранители обнаружили части тела жертвы. В квартире историка нашли другие останки. На допросе он признался в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения. После этого его уволили из СПбГУ.

Авторы: Константин Нагаев, Роман Кирьянов
Теги: Доцент
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