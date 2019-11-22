Обвинявшая доцента Соколова в избиении девушка раскрыла детали нападения

Девушка, которая десять лет назад сообщила правоохранителям, что Соколов избил ее и угрожал утюгом, дала интервью «Фонтанке». В ноябре 2019 года историка арестовали за убийство аспирантки

Олег Соколов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Девушка, которая в 2008 году написала заявление на историка СПбГУ Олега Соколова, обвинив его в избиении, рассказала «Фонтанке» детали нападения.

По ее словам, на тот момент они с Соколовым состояли в отношениях. Девушка отметила, что он был очень вспыльчив, «пил всегда», давил на нее и устраивал скандалы, если она не приходила домой вовремя. После одного из таких случаев он бил посуду и пригрозил, что в следующий раз ей не ограничится.

«Фонтанка» не называет имя девушки. В мае 2018 года «Московский комсомолец» на фоне обвинений в адрес Соколова в избиении студентов на его лекции писало, что еще в 2008 году на историка подали заявление в правоохранительные органы. В ноябре 2019 года Соколова арестовали по подозрению в убийстве аспирантки СПбГУ.

Соколов работал в Москве, а девушка училась в Санкт-Петербурге. 29 ноября 2008 года она приехала в столицу, чтобы «по-тихому забрать свои вещи». Своему сожителю она сказала, что остается в Петербурге работать над дипломом, но он позвонил ее научной руководительнице и выяснил правду.

«Он ей позвонил, и пришлось признаться, что я приехала за вещами. Тогда он стал меня оскорблять. Я решила ничего не забирать, и мы расстались по телефону», — рассказала она. Через какое-то время Соколов перезвонил девушке и «совершенно спокойно, дружелюбно» сказал, что понимает ее, и предложил поужинать и расстаться «спокойно».