В Дагестане задержали собравших 10 млн руб. «финансистов» ИГ

В Дагестане задержали двух «финансистов» запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ФСБ.

По данным ведомства, эти люди по заданию эмиссаров ИГ собирали средства для финансирования деятельности террористов. Они успели собрать не менее 10 млн руб. Следствие считает, что полученные деньги переводили боевикам в Сирии.

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