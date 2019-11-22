В Турции задержали «стоящего за терактами» в России и Германии члена ИГ

В Турции задержали «стоящего за терактами» в России и Германии члена ИГ

По данным Анкары, задержанный создавал бомбы и тренировал смертников

Турецкие спецслужбы задержали высокопоставленного члена группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) по имени Джихад ад-Дин аль-Насир Убейде, также известного как Юсуф Худа, его подозревают в причастности к терактам в России и Гамбурге. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, пишет Hurriyet.

«Мы поймали очень высокопоставленного члена ДАИШ (другое название ИГ), который известен как создатель бомб и организатор атак смертников. Террорист стоит за атаками в России в 2018 году и в немецком Гамбурге», — сказал министр.

По его словам, на счету боевика около 20 терактов. Министр добавил, что Худа занимался вербовкой и обучением будущих смертников.

Сойлу не уточнил, о каких атаках в России и Гамбурге идет речь.