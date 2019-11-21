ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

ФСБ пришла с обыском в дом главы городского округа Чехов Подмосковья

ФСБ проводит обыск в доме главы Марины Кононовой. Ее опрашивали по делу о хищении земель спецназначения

В четверг, 21 ноября, сотрудники Следственного комитета по Московской области при поддержке ФСБ пришли с обыском к главе городского округа Чехов Марине Кононовой. Об этом РБК рассказал источник в территориальном отделе полиции. Информацию подтвердил источник, знакомый с ходом расследования.

«Около десяти сотрудников правоохранительных органов обыскивают коттедж главы городского округа, расположенный в деревне Большое Петровское», — рассказал источник в полиции.

По информации источника, знакомого с ходом расследования, Марину Кононову допрашивают по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц.

Телефон Кононовой на момент публикации был недоступен. В ее приемной не ответили на звонки РБК. Заместитель Кононовой Алексей Миронов заявил РБК, что «не в курсе этих вопросов».

РБК направил запросы в СК России, ЦОС ФСБ России.