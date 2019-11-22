Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году
К Новому году курс рубля ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Консенсус-опрос экономистов от Bloomberg показал схожие значения — 64,18 руб. за доллар в четвертом квартале.
- В то же время базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 руб. до конца года. Это единственные из опрошенных РБК экспертов, чей прогноз выходит за рамки 64–65 руб.
- Эксперты связывают ослабление курса с торговой войной Китая и США, а также с неопределенностью в переговорах между сторонами.
- Минэкономразвития предлагает повысить долю рублевых расчетов во внешнеторговом обороте до 30% к 2024-му, в текущем году этот показатель составляет 21%.
Греф объявил о борьбе с внутренним предательством после утечки данных
После утечки данных Сбербанк принял ряд радикальных мер и планирует продолжать работу в данном направлении, чтобы защитить клиентов от внутреннего предательства, заявил глава банка Герман Греф.