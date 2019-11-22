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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Что будет с рублем к Новому году, Греф заявил о борьбе с внутренним предательством, Путин связал взрыв под Северодвинском с уникальным оружием, Вучич попросил объяснений после видео с «вербовщиком»; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

К Новому году курс рубля ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Консенсус-опрос экономистов от Bloomberg показал схожие значения — 64,18 руб. за доллар в четвертом квартале.

  • В то же время базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 руб. до конца года. Это единственные из опрошенных РБК экспертов, чей прогноз выходит за рамки 64–65 руб.
  • Эксперты связывают ослабление курса с торговой войной Китая и США, а также с неопределенностью в переговорах между сторонами.
  • Минэкономразвития предлагает повысить долю рублевых расчетов во внешнеторговом обороте до 30% к 2024-му, в текущем году этот показатель составляет 21%.

Греф объявил о борьбе с внутренним предательством после утечки данных

После утечки данных Сбербанк принял ряд радикальных мер и планирует продолжать работу в данном направлении, чтобы защитить клиентов от внутреннего предательства, заявил глава банка Герман Греф.

  • По словам Грефа, раньше Сбербанк серьезно занимался защитой данных от угроз извне, но прилагал недостаточно усилий для защиты от внутреннего предательства.
  • «Нас предал сотрудник, который был нами обучен, закончил один из самых лучших вузов страны», — сказал Греф. Банк вводит особый режим контроля для сотрудников, у которых есть доступ к критическим системам.
  • Об утечке данных клиентов Сбербанка стало известно в начале октября. Фигурантом уголовного дела о краже данных из нескольких банков стал житель Волгограда, работавший в коллекторской компании.

Путин связал гибель людей под Северодвинском с испытанием уникального оружия

Президент Владимир Путин заявил, что испытания под Северодвинском, в ходе которых летом произошел взрыв, унесший жизни нескольких человек, связаны с разработкой оружия, не имеющего аналогов. Об этом он рассказал на церемонии вручения орденов Мужества вдовам погибших.

  • «Несмотря ни на что, мы, безусловно, будем совершенствовать это оружие», — сказал глава государства. По его словам, оружие, над которым работали погибшие, должно обеспечить суверенитет и безопасность России «на десятилетия вперед».
  • Взрыв на полигоне в Архангельской области прогремел 8 августа. В «Росатоме» заявляли, что ЧП произошло в ходе работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания, погибли пять сотрудников госкорпорации. После взрыва в Северодвинске наблюдалось кратковременное повышение радиационного фона.
  • Власти России не говорили, что именно испытывали на полигоне. Газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что речь идет об испытаниях ракеты с ядерной энергоустановкой «Буревестник», эту версию поддерживал и президент США Дональд Трамп. Собеседники CNBC утверждали, что ЧП произошло не при новых испытаниях, а при подъеме со дна моря ракеты, упавшей туда в ходе прошлых запусков.

Вучич обратился к России с вопросом после публикаций о «вербовщике ГРУ»

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на публикации СМИ о видео, на котором «сотрудник ГРУ» передает деньги сербскому военному. Он попросил у Москвы прояснить ситуацию.

  • Вучич подтвердил, что на видео действительно запечатлены российский разведчик и отставной подполковник вооруженных сил Сербии.
  • «Я задал русским друзьям и послу [России Александру] Боцану-Харченко один вопрос: почему? Не вижу в этом никакой логики», — сказал сербский лидер. Он считает, что президент Владимир Путин не был в курсе действий российской разведки в Сербии.
  • Кадры появились на YouTube 17 ноября: один мужчина передает другому пакеты, после чего последний достает оттуда деньги. Сотрудничающий с Bellingcat болгарский журналист Христо Грощев заявил, что на видео попал бывший военный атташе при посольстве России Георгий Клебан. В Москве публикации на этот счет назвали провокацией, направленной на срыв переговоров Москвы и Белграда.
Автор: Константин Нагаев
Теги: рубль, Герман Греф, Северодвинск, Сербия
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