Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Что будет с рублем к Новому году, Греф заявил о борьбе с внутренним предательством, Путин связал взрыв под Северодвинском с уникальным оружием, Вучич попросил объяснений после видео с «вербовщиком»; главные новости — в обзоре РБК

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Эксперты спрогнозировали ослабление рубля к Новому году

К Новому году курс рубля ослабнет до 64–65 за доллар, считают опрошенные РБК аналитики. Консенсус-опрос экономистов от Bloomberg показал схожие значения — 64,18 руб. за доллар в четвертом квартале.

В то же время базовый сценарий аналитиков Сбербанка предполагает ослабление курса до 67 руб. до конца года. Это единственные из опрошенных РБК экспертов, чей прогноз выходит за рамки 64–65 руб.

Эксперты связывают ослабление курса с торговой войной Китая и США, а также с неопределенностью в переговорах между сторонами.

Минэкономразвития предлагает повысить долю рублевых расчетов во внешнеторговом обороте до 30% к 2024-му, в текущем году этот показатель составляет 21%.

Греф объявил о борьбе с внутренним предательством после утечки данных

После утечки данных Сбербанк принял ряд радикальных мер и планирует продолжать работу в данном направлении, чтобы защитить клиентов от внутреннего предательства, заявил глава банка Герман Греф.