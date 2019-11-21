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Вучич обратился к России с вопросом после публикаций о вербовщике ГРУ
По словам президента Сербии, он не видит никакой логики в происходящем. В российском МИДе ранее заявили, что видеозапись является провокацией, направленной на срыв переговоров между Москвой и Белградом
Александр Вучич (Фото: Darko Vojinovic / AP)

Президент Сербии Александр Вучич впервые публично отреагировал на скандал из-за видео, на котором, по версии СМИ, сотрудник ГРУ передает деньги сербскому военному. По словам Вучича, он уже попросил объяснений от Москвы, сообщает газета «Политика».

Президент Сербии подтвердил, что на видео запечатлены сотрудник российской разведки и подполковник сербских вооруженных сил в отставке. Имя сербского гражданина Вучич называть не стал, сказав лишь его инициалы: З. К.

«Я задал русским друзьям и послу [России Александру] Боцану-Харченко один вопрос: «Почему?» Не вижу в этом никакой логики», — сказал президент Сербии. Вучич добавил, что по его мнению, его российский коллега Владимир Путин не был осведомлен о действиях российской разведки на территории Сербии, и что Белград по-прежнему придерживается дружественных отношений с Россией.

Речь идет о видеозаписи, которая появилась в YouTube 17 ноября. На ней один мужчина обменивается пакетами с другим, последний достает из них деньги. По версии болгарского журналиста Христо Грозева, сотрудничающего с расследовательской группой Bellingcat, один из мужчин — бывший военный атташе при посольстве России Георгий Клебан, который, как утверждает Грозев,  одновременно является офицером ГРУ. Источники газеты «Политика» сообщали, что видеозаписи по меньшей мере уже несколько лет.

Вучич ранее поручил проверить достоверность данной информации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, ранее комментируя данную видеозапись, заявила, что речь идет о провокации, направленной на срыв переговоров лидеров России и Сербии.

Переговоры Вучича и его российского коллеги Владимира Путина запланированы на декабрь во время визита сербского президента в Москву. 

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Бондаренко
Теги: Сербия
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