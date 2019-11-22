Самолет Turkish Airlines совершил аварийную посадку в Одессе

При посадке в условиях сильного ветра у лайнера надломилась стойка шасси. На борту находились 136 пассажиров

Самолет турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший рейсом из Стамбула в Одессу, вечером 21 ноября совершил аварийную посадку в аэропорту прилета. При посадке у лайнера надломилась стойка шасси, сообщает аэропорт Одессы на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел в 20:55 по местному времени. «Рейс TK465 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу, в условиях мощного бокового ветра во время прикосновения к ВПП надломил переднюю стойку шасси», — сказано в сообщении.

На борту были 136 пассажиров, все они эвакуированы, говорится в сообщении. Аэропорт временно приостановил полеты в связи с инцидентом.

Портал Strana.ua опубликовал видеозапись, на которой видно, как пассажиров эвакуируют по надувным трапам в хвостовой части самолета. На кадрах, которые публикует издание «Думская», видно, что у самолета отсутствуют передние шасси.

По факту произошедшего начата проверка, добавили в аэропорту.