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Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах
Глава «Победы» Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, включая Внуково — базового для авиакомпании. Он сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково. Об этом говорится в письме гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, которое он отправил министру транспорта Евгению Дитриху 6 ноября.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе «Победы». В пресс-службе Минтранса подтвердили РБК получение письма.

Существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны, пишет Калмыков. Только за 2018 год авиашины колес самолетов «Победы» были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь—октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера, говорится в письме Калмыкова. По его данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также в марте и октябре 2019 года. Помимо Внуково и Пулково повреждения самолеты получали в 2019 году при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

«Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — предупреждает Калмыков Дитриха. В качестве «яркого примера» он приводит катастрофу с лайнером Concorde рейса Air France 4590, следовавшего из Парижа в Нью-Йорк в 2000 году, в которой погибли 113 человек. Причиной этой аварии стал наезд самолета во время разбега по взлетно-посадочной полосе на посторонний предмет, что привело к разрыву покрышки на одном из шасси и повреждению топливного бака.

В письме Калмыков указывает:

  • В ежесуточных информационных сводках Росавиации по безопасности полетов «на протяжении длительного времени» отмечается регулярное повреждение авиашин посторонними предметами, однако применяемые подходы к осмотру и очистке искусственных покрытий аэродромов, а также регулирование в данной области «остается неизменным, а значит, неэффективным», жалуется глава «Победы».
  • Выявление причин повреждения авиашин не регламентировано, поэтому в большинстве случаев осмотр должностными лицами аэродромов проводится в автомобиле на высокой скорости, что само по себе свидетельствует о «формальном подходе к визуальному осмотру», указывает он. «Подобные условия осмотра не обеспечивают четкого визуального восприятия состояния выступов между плитами, сколов кромок или выбоин плит», — поясняет он.

Калмыков попросил Дитриха, «учитывая важность вопроса и его влияние на обеспечение безопасности полетов», дать поручение об анализе приведенных случаев повреждений авиашин, разработать план мероприятий по снижению факторов риска на ВПП и включить в Федеральные авиационные правила требования по порядку осмотра элементов летного поля.

Аналогичные письма глава «Победы» направил руководителю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктору Басаргину и главе Росавиации Александру Нерадько еще в апреле и июле 2019 года соответственно. Но эти обращения остались без ответа, утверждает источник, близкий к авиакомпании.

В мае 2019 года «Победа» жаловалась на аэропорт Пулково из-за четырех случаев проколов резиновой оболочки колес во время взлета и посадки. В авиакомпании отмечали, что повреждения приводят к задержкам рейсов, а замена одного колеса стоит около 100 тыс. руб. (всего у самолета Boeing 737-800 три пары колес). В пресс-службе оператора этого аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» тогда отвечали, что случаи повреждения в Пулково не подтверждаются, а сам инцидент мог произойти «в равной степени при взлетах и посадках в аэропортах отправления и прибытия».

Представитель «Базэл Аэро» Олега Дерипаски (оператор аэропорта Краснодара) сказал РБК, что периодически поступают запросы от служб аэропортов о повреждении авиашин самолетов. Однако после проверок информация об инцидентах в краснодарском аэропорту не подтверждалась, отметил он.

РБК направил запросы в пресс-службы Внуково, Пулково, Минеральных Вод, Владикавказа и Перми.

Автор: Мария Кокорева
Теги: Авиакомпания "Победа", Внуково, Пулково
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