Глава «Победы» заявил о риске аварий из-за повреждений шасси в аэропортах

Глава «Победы» Андрей Калмыков заявил о риске авиакатастроф из-за халатности сотрудников аэропортов, включая Внуково — базового для авиакомпании. Он сообщил более чем о 100 случаях повреждения шасси в аэропортах с начала 2019 года

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Авиакомпания «Победа» обнаружила устойчивую динамику «недопустимых повреждений» шасси самолетов при посадке, в том числе в своем базовом аэропорту Внуково и в петербургском Пулково. Об этом говорится в письме гендиректора «Победы» Андрея Калмыкова, которое он отправил министру транспорта Евгению Дитриху 6 ноября.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердили в пресс-службе «Победы». В пресс-службе Минтранса подтвердили РБК получение письма.

Существующие подходы к осмотру и очистке взлетно-посадочных полос (ВПП) от посторонних предметов неэффективны, пишет Калмыков. Только за 2018 год авиашины колес самолетов «Победы» были повреждены — порезаны или проколоты — 50 раз. За январь—октябрь 2019 года повреждения получили уже 104 лайнера, говорится в письме Калмыкова. По его данным, чаще всего инциденты происходили в августе 2018 года, а также в марте и октябре 2019 года. Помимо Внуково и Пулково повреждения самолеты получали в 2019 году при посадке в аэропортах Минеральных Вод, Владикавказа, Краснодара и Перми.

«Внеплановые осмотры ВПП, маршрутов руления и стоянок причин повреждения не выявили, соответственно, не выявленный при осмотрах опасный фактор будет ждать своего дальнейшего проявления, то есть сохранять реальную угрозу безопасности полетов», — предупреждает Калмыков Дитриха. В качестве «яркого примера» он приводит катастрофу с лайнером Concorde рейса Air France 4590, следовавшего из Парижа в Нью-Йорк в 2000 году, в которой погибли 113 человек. Причиной этой аварии стал наезд самолета во время разбега по взлетно-посадочной полосе на посторонний предмет, что привело к разрыву покрышки на одном из шасси и повреждению топливного бака.

В письме Калмыков указывает: