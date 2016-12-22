МОК пообещал забрать у Зубкова олимпийское золото

Мосгорсуд разрешил главе Федерации бобслея не возвращать завоеванные в Сочи медали. В МОК настаивают, что апелляцию на решение Спортивного арбитража спортсмен в срок не подал

Александр Зубков (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Международный олимпийский комитет «вскоре» потребует от глав Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, завоеванные во время Олимпийских игр в Сочи, сообщил РБК представитель МОК.

«Решение Спортивного арбитражного суда подлежит исполнению, так как в установленный срок в Федеральный суд Швейцарии не была подана апелляция», — пояснил он.

Зубков заявил, что пока не получил «информации о возврате медалей», но добавил, что если она поступит, он изучит ее с адвокатом, передал ТАСС.

Александр Зубков — российский бобслеист и саночник, который во время Игр в Сочи завоевал золото в соревнованиях двоек и четверок. Он также был знаменосцем российской сборной на церемонии открытия Олимпиады.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда признала его виновным в нарушении антидопинговых правил и рекомендовала аннулировать его результаты. В ноябре 2017 года МОК вынес соответствующее решение. Зубков был не только лишен медалей, но и пожизненно лишен права участвовать в олимпийских соревнованиях.

Вместе с ним медалей лишились бобслеистка Ольга Стульнева и конькобежцы Ольга Фаткулина и Александр Румянцев.

Зубков заявил тогда, что не собирается возвращать медали. «Мои пробы отрицательные, только ссылаются на какие-то царапины, слова Родченкова и доклад Макларена. Дайте доказательную базу, тогда будем разговаривать. На сегодняшний день ничего не представлено. Только слова, слова и вода. Всё. Пока не будет доказательной базы, никто медали, в том числе я, не отдаст», — сказал он.

В феврале Спортивный арбитраж частично пересмотрел решение МОК: в случае с Зубковым наказание было смягчено, пожизненное отстранение было смягчено на дисквалификацию на время зимних Игр в Пхёнчхане.

Бобслеист обратился в Мосгорсуд, который 21 ноября разрешил ему не возвращать медали.