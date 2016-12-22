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На главу антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за декларации
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На главу антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за декларации
Общество, 16:23
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На главу антикоррупционного бюро Украины завели дело из-за декларации
Артема Сытника подозревают во включении в декларацию недостоверной информации. По данным СМИ, глава Национального антикоррупционного бюро не указал в декларации факт продажи своей женой земельного участка в Севастополе
Артем Сытник (Фото: РИА Новости)

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины возбудила уголовное дело по факту наличия недостоверной информации в декларации директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сообщил изданию «Украинские новости» замглавы САП Максим Грищук.

​По его словам, дело было возбуждено по заявлению депутата Верховной рады Максима Полякова, а расследованием будет заниматься полиция. Грищук отметил, что САП не расследует это производство в связи с конфликтом интересов.

Ранее сам Поляков опубликовал на своей странице в сети Facebook документы за подписью Грищука и заместителя генерального прокурора Украины Анжелы Стрижевской, в которых говорится о возбуждении уголовного дела и начале расследования в отношении Сытника. Из документов следует, что дело возбуждено по ст. 366.1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации), максимальным наказанием по которой является лишение свободы на срок до двух лет.

«Против псевдоборца с коррупцией А.Сытника открыто уголовное производство. ​Сытник, тюрьма — не за горами!» — написал на своей странице Поляков, отметив, что дело заведено по его депутатскому обращению о нарушении закона Сытником и членами его семьи, совершившими имущественную сделку в Крыму, который украинские власти считают оккупированным Россией.

В конце октября «Украинские новости» сообщали, что жена Сытника Анна летом 2017 года продала за 900 тыс. руб. земельный участок площадью 0,00416 га, расположенный в одном из садоводческих обществ Севастополя. В декларации Сытника за 2017 год факт получения его супругой дохода от продажи земли в Крыму не отражен.

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Украина
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