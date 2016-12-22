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Генпрокуратура отчиталась о проверках после пожара в «Зимней вишне»
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Генпрокуратура отчиталась о проверках после пожара в «Зимней вишне»
Пожар в Кемерово, 14:37
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Генпрокуратура отчиталась о проверках после пожара в «Зимней вишне»

В результате масштабных проверок Генеральной прокуратуры России, которые прошли по всей стране после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, было​ внесено 33,8 тыс. представлений, 31 материал направили в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбудили 17 уголовных дел, в суды направили 5,2 тыс. исковых заявлений, в том числе с требованиями о закрытии объектов до устранения нарушений, около 28 тыс. лиц были привлечены к дисциплинарной и более 24 тыс. — к административной ответственности. Об этом ​сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной на интернет-канале ведомства «Эфир».

По его словам, в подавляющем большинстве проверенных объектов установлены многочисленные и грубые нарушения законодательства о пожарной безопасности и градостроительной деятельности. «Повсеместно приняты меры прокурорского реагирования в связи с отсутствием либо ненадлежащей работой автоматических систем оповещения людей при пожаре, установок дымоудаления и пожаротушения, эвакуационных выходов либо их загромождением и несоответствием нормативным требованиям», — сообщил Куренной.

Во многих регионах вопреки требованиям Градостроительного кодекса реконструкция промышленных зданий для размещения торгово-развлекательных центров и эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей производились без разрешительной документации, отметил он. «Торговые центры были закрыты в Карелии, Крыму, Якутии, Калуге, Курске, Башкирии и на Камчатке», — рассказал Куренной.

«Например, в Республике Башкортостан пятиэтажное здание торгового комплекса «Иремель», переоборудованное из здания бывшей швейной фабрики, площадью более 10 тыс. кв. м и наполняемостью около тысячи человек, использовали без разрешения на ввод в эксплуатацию в течение нескольких лет», — добавил представитель ведомства.

В Тульской области по материалам проверки прокуратуры было возбуждено дело по ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «В торговом центре «Западный» сдавали в аренду помещения, которые не соответствовали требованиям, здесь также не было документов на эксплуатацию», — отметил Куренной.

Надзорное ведомство также проверило структуры МЧС, отметил представитель. По его словам, в Иркутском региональном управлении отсутствовала общая документация, не было актов проведения проверок, не контролировалось устранение нарушений. «По результатам проверки прокуратура вынесла представление об устранении нарушений», — добавил Александр Куренной.

Он добавил, что похожие нарушения были обнаружены в управлении МЧС по Кемеровской области.​ «Комиссией Генеральной прокуратуры Российской Федерации проведена выездная проверка в Кемеровской области. В ходе нее выявлены нарушения в деятельности территориальных органов государственного строительного и государственного пожарного надзоров, органов исполнительной власти Кемеровской области, а также прокуратуры области», — сообщил представитель прокуратуры.

О начале масштабной проверки всех торговых центров России генеральный прокурор Юрий Чайка сообщил в марте этого года на совещании по вопросам защиты прав инвесторов в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе, Дальневосточном федеральном округе.

В апреле Следственный комитет начал проверку причин, по которым надзорное ведомство с 2016 года запрещало проверки противопожарной безопасности в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Тогда был допрошен прокурор города и его помощник, которые сообщили следствию, что не внесли эти компании в план проверок, так как «руководствовались разъяснениями вышестоящего руководства». Тогда же генпрокурор Юрий Чайка сообщил, что инстанции, которые проверяли соблюдение требований пожарной безопасности в здании торгово-развлекательного центра, под предлогом «надзорных каникул» выполняли обязанности недобросовестно.

В результате пожара в ТРЦ «Зимняя вишня», который произошел 25 марта, погибли 64 человека, среди них 41 ребенок. К трагедии привело возгорание силового кабеля, который находился в полости между этажами, говорилось в выводах пожарно-технической экспертизы. 

Теги: Генпрокуратура , проверки , Кемерово
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