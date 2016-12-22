Чайка рассказал о своих претензиях к надзорным службам по «Зимней вишне»

Контролирующие инстанции, которые проверяли соблюдение требований пожарной безопасности в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», недобросовестно выполняли свои обязанности под предлогом «надзорных каникул». Такое заявление генпрокурор Юрий Чайка сделал на заседании Совета Федерации, сообщает ТАСС.

«Трагические события в Кемерово показали, что в погоне за прибылью проигнорированы обязательные требования безопасности, а контролирующие органы, прикрываясь «надзорными каникулами», не исполняли свои прямые обязанности», — сказал он.

Генпрокурор напомнил, что в законодательстве уже закреплен риск-ориентированный подход для проведения проверок на объектах, где существует высокая вероятность несчастных случаев.

За десять дней до трагедии в Кемерово, 15 марта, стало известно, что правительство поручило Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой подготовить поправки, чтобы продлить мораторий на плановые проверки бизнеса («надзорные каникулы») до 2022 года. Первый такой мораторий был введен 1 января 2016 года и должен закончиться в декабре 2018 года.

30 марта, через пять дней после пожара, министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов назвал мораторий «лазейкой» для тех, кто допустил несоблюдение мер безопасности в «Зимней вишне».

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. Предварительной причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Во время пожара, по данным следствия, не работала автоматическая система оповещения и пожаротушения, а ручная система оповещения была отключена сотрудником ЧОПа.