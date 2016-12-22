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При обрушении строящегося ТЦ в Москве погиб рабочий
Общество, 13:18
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При обрушении строящегося ТЦ в Москве погиб рабочий
Возле метро «Саларьево» на Киевском шоссе частично обрушилось здание строящегося торгового центра. Один человек погиб, еще двое получили ранения
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

При обрушении конструкции строящегося торгового центра у станции метро «Саларьево» на юго-востоке Москвы погиб один человек, еще двое получили ранения. Об этом со ссылкой на источник в столичных экстренных службах пишет ТАСС. Это подтверждает осведомленный собеседник «Интерфакса». Погибший, по данным агентств, был рабочим.

«РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя московских экстренных служб сообщает о трех пострадавших. Инцидент, уточнили собеседники, произошел на строительной площадке торгово-развлекательного центра «Саларис». Его возведение идет по адресу: Проектируемый проезд, 907.

Обрушение случилось при монтаже труб в здании, утверждает источник ТАСС. Конструкции, говорит он, обрушились не полностью, а частично.

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«Наши подразделения выезжали на место, но работ не проводили», — сообщили РБК в пресс-службе главного столичного управления МЧС.

Причины случившегося устанавливаются. На место инцидента выехали специалисты московского комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор), передает агентство «Москва».

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Торгово-развлекательный центр «Саларис» на Киевском шоссе должен был открыться в столице в следующем году. Власти Москвы называли его «своего рода воротами Новой Москвы». Общая площадь комплекса должна составить 220 тыс. кв. м, арендная площадь — 105 тыс. кв. м.

Авторы: Евгения Маляренко, Егор Губернаторов.
Теги: Москва , торговый центр
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