В Ижевске подросток погиб при обрушении фонтана

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в городском парке Ижевска после частичного обрушения конструкций фонтана. Об этом сообщается на сайте СК по республике Удмуртия.

По данным следователей, инцидент произошел днем 31 октября. Группа 15-летних школьников гуляла в ПКиО им. Горького, когда на одного из них упала часть законсервированной на зиму конструкции фонтана. В результате полученной травмы головы подросток погиб.

В настоящее время следователи продолжают поиск и опрос очевидцев происшествия. Кроме того, сотрудники СК приступили к выемке документации на фирме-изготовителе фонтана.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК России).