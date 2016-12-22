В Воронежской области обрушился автомобильный мост

Шесть человек пострадали при обрушении автомобильного моста в Воронежской области, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

«По предварительной информации, пострадали 6 человек. На данный момент это все, что известно», — заявили в ГУ МЧС.

В региональном управлении МВД рассказали, что инцидент произошел недалеко от села Братки, когда по мосту через реку Савала проезжали два «КамАЗа».

«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — сообщили в полиции, уточнив, что в результате пострадали водители грузовиков и рабочие, занимавшиеся ремонтом моста.

Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства обрушения.