В Воронежской области обрушился автомобильный мост
Общество, 17:27
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В Воронежской области обрушился автомобильный мост
Шесть человек пострадали при обрушении автомобильного моста в Воронежской области, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
«По предварительной информации, пострадали 6 человек. На данный момент это все, что известно», — заявили в ГУ МЧС.
В региональном управлении МВД рассказали, что инцидент произошел недалеко от села Братки, когда по мосту через реку Савала проезжали два «КамАЗа».
«Из-за нагрузки произошло обрушение пролета, после чего находящиеся на мосту данные транспортные средства упали в реку», — сообщили в полиции, уточнив, что в результате пострадали водители грузовиков и рабочие, занимавшиеся ремонтом моста.
Правоохранители работают на месте происшествия и выясняют обстоятельства обрушения.