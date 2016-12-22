Суд повторно дал пожизненный срок убившему 19 женщин экс-милиционеру

В сентябре Верховный суд отменил аналогичное решение новосибирского суда. Теперь бывший милиционер заново приговорен к пожизненному заключению. Нападения на женщин Евгений Чуплинский совершал в течение семи лет

Евгений Чуплинский (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Новосибирский областной суд повторно приговорил к пожизненному лишению свободы бывшего новосибирского милиционера Евгения Чуплинского. Он, как пришли к выводу в суде, совершил убийства 19 женщин. Об этом говорится в сообщении на сайте региональной прокуратуры.

В первый раз решение о пожизненном сроке для Чуплинского суд в Новосибирске принял 6 марта. Однако спустя несколько месяцев это постановление отменил Верховный суд — из-за допущенных процессуальных нарушений.

«При новом рассмотрении дела суд не усмотрел оснований для освобождения Чуплинского от уголовной ответственности за убийства и приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — говорится в сообщении прокуратуры региона.

Помимо этого, согласно сообщению надзорного ведомства, суд также постановил взыскать с Чуплинского моральный вред в пользу представителей пяти потерпевших — по 1 млн руб. каждому. Когда именно было принято соответствующее решение в новосибирской областной прокуратуре не пояснили. В законную силу приговор пока не вступил.

Евгений Чуплинский, как было установлено в суде, с 1998-го по 2005 год совершал нападения на женщин в Новосибирске и его окрестностях. Всего за этот период экс-милиционер успел убить 19 человек. Все жертвы, по информации Следственного комитета, имели схожую внешность и работали в сфере интимных услуг. Фрагменты их тел впоследствии находили в районе автодорог и стихийных свалок в разных концах города и области.

Найти Чуплинского удалось только с помощью ДНК-анализа — на одежде потерпевших с разных мест преступления был найден его биологический материал.

Расследование дела завершилось в марте. Бывший милиционер был приговорен судом в Новосибирске к пожизненному заключению. Однако в сентябре это решение отменил Верховный суд. Там посчитали, что для некоторых эпизодов в деле Чуплинского не была применена норма о сроке давности (некоторые убийства были совершены в 1998 году, срок давности по данному преступлению в рамках УК РФ — 15 лет).