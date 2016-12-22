Верховный суд отменил пожизненный приговор убившему 19 женщин

Верховный суд отменил приговор бывшему правоохранителю из Новосибирска Евгению Чуплинскому, приговоренному к пожизненному заключению за убийство 19 женщин, заявили в региональной прокуратуре. Об этом сообщает «Интерфакс».

Приговор был отменен и дело возвращено в суд из-за того, что для некоторых эпизодов не была применена норма о сроке давности (некоторые убийства совершены в 1998 году, срок давности по данному преступлению в рамках УК РФ обозначен в 15 лет. — РБК). Степень наказания будет пересмотрена. В то же время обвинительный вердикт суда присяжных останется в силе.

Бывший работник милиции Чуплинский в марте 2018 года был признан виновным в убийстве 19 женщин с 1998 по 2005 год и приговорен к пожизненному заключению и штрафу в 4 млн руб. в пользу четырех потерпевших. Следствие установило, что он заманивал жертв в возрасте от 18 до 31 года в автомобиль, а затем убивал в безлюдных местах и расчленял тела. Несмотря на выявленные психические отклонения, Чуплинский был признан вменяемым. Поиск убийцы шел около 10 лет при помощи анализа ДНК и завершился в 2016 году поимкой Чуплинского. Для этого проверили около 5 тыс. мужчин. Чуплинский свою вину не признал, защита заявила о самооговоре. ​