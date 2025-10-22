 Перейти к основному контенту
Общество
В Ставрополе произошел взрыв

В Ставрополе произошел взрыв, пострадала женщина
Взрывное устройство сдетонировало в 204-м квартале города, известно о пострадавшей. По данным RT, заложивший взрывчатку человек задержан — она была размещена в детской коляске
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Ставрополе произошел взрыв, сдетонировало неустановленное устройство, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

«В микрорайоне 204-й квартал произошел взрыв неустановленного устройства», — сказал источник агентства. По предварительным данным, ранена женщина, у нее осколочные ранения. «РИА Новости» пишет, что ее госпитализировали.

Микрорайон расположен в восточной части города. «Блокнот Ставрополь» со ссылкой на очевидцев также пишет о взрыве в этом районе.

Позднее источник RT сообщил о задержании подозреваемого в организации взрыва. По одной из версий, он мог действовать под влиянием украинской стороны. По предварительным данным, он положил взрывчатку в детскую коляску.

Телеканал указывает, что взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с воинской частью.

О задержании подозреваемого со ссылкой на источник также сообщает ТАСС. По информации агентства, взрыв произошел на улице Серова. 

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил «Осторожно Media» в ответ на вопрос о взрыве: «До официального расследования не комментируем».

РБК обратился за комментарием в СК Ставропольского края.

Жителя Ставрополья задержали за подготовку теракта в администрации
Общество

20 октября ФСБ сообщила о задержании жителя Георгиевска Ставропольского края по подозрению в подготовке взрыва в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Молодому человеку 2000 года рождения вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК (приготовление к террористическому акту).

По данным спецслужбы, фигурант вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта», купил составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства, они были изъяты у него в ходе обысков. Мужчина признал вину.

