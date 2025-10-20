Жителя Ставрополья задержали за подготовку теракта в администрации

Житель Ставропольского края вступил в запрещенную в России террористическую организацию и планировал устроить взрыв в администрации Георгиевского муниципального округа. Его задержали и заключили под стражу

Житель Ставропольского края собирался устроить взрыв в здании администрации Георгиевского муниципального округа. Его задержали за подготовку теракта, сообщили РБК в ЦОС ФСБ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации задокументирована противоправная деятельность жителя города Георгиевска Ставропольского края, 2000 года рождения, причастного к приготовлению террористического акта», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, местный житель вступил в запрещенную в России террористическую организацию. По заданию куратора он «провел разведку места возможного совершения террористического акта» (здания администрации Георгиевского муниципального округа). После этого мужчина купил составляющие для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ).

В ходе обысков у него дома были обнаружены и изъяты компоненты для сборки СВУ.

«Приехал на территорию Ставропольского края. Хотел сделать террористический акт, не смог — меня задержали. Вину признаю, раскаиваюсь», — рассказал мужчина в видео, показанном ФСБ.

Следственный отдел УФСБ России по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, по ней грозит до 10 лет лишения свободы.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.



15 октября ЦОС ФСБ сообщил о задержании в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации, вербовавших мусульман. В ней состояли четыре женщины. Они распространяли среди крымских мусульман «идеологию МТО, основанную на доктрине создания так называемого всемирного халифата, и в ходе подпольных собраний вербовали в свои ряды новых сторонников», добавили в ведомстве.