Reuters узнал о попытках России сократить финансирование УВКЧП ООН

В докладе Service for Human Rights описаны по крайней мере две попытки России, Китая и еще нескольких стран ограничить финансирование работы ООН в области прав человека. Попытки предпринимались в течение 5 лет, сказано в докладе

Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека, Женева, Швейцария (Фото: ColorMaker / Shutterstock)

Небольшая группа стран во главе с Китаем и Россией в течение пяти лет неоднократно пыталась заблокировать финансирование деятельности Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), сообщила в докладе «Бюджетные баталии в ООН» некоммерческая организация Service for Human Rights, передает Reuters. Доклад основан на беседах с дипломатами, сотрудниками ООН, документах организации.

В докладе говорится, что группа намеревалась ослабить УВКПЧ, но не смогла. Попытки предпринимались на закрытых заседаниях. Например, в 2021-м страны предлагали заблокировать все средства, выделяемые на 17 проектов Совета ООН по правам человека. В прошлом году было выдвинуто предложение о блокировке всех средств для расследований в отношении Ирана, КНДР, Украины, Белоруссии, Эритреи, Судана и Венесуэлы.

Представительство Китая при ООН назвало доклад «необоснованным» и отметило, что Пекин выступает за распределение организацией ресурсов по трем направлениям, среди которых и права человека, и финансирование этого направления росло.

РБК направил запрос в постоянное представительство России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (УВКПЧ базируется в Женеве).

В начале октября Reuters сообщил, что ООН из-за нехватки денег собирается уменьшить на 25% количество миротворцев, которые участвуют в ее миссиях по всему миру. Это 13-14 тыс. военных и полицейских, а также гражданских служащих, направленных в рамках миротворческих операций в Южный Судан, Конго, Ливан, Косово, Центрально-Африканскую Республику, Кипр, на Голанские высоты и в другие регионы.

Крупнейшим спонсором проводимых ООН операций являются США. К началу октября долг Вашингтона перед организацией достиг $2,8 млрд, сообщили в ООН. Ранее президент Дональд Трамп предложил полностью прекратить финансирование миротворческих операций ООН, назвав их «неэффективными» и «несправедливо дорогими» для США.