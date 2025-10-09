Reuters узнал об отзыве четверти миротворцев ООН из-за нехватки денег

Фото: Carl Court / Getty Images

В ближайшие месяцы Организация Объединенных Наций (ООН) собирается из-за нехватки денег уменьшить на 25% количество миротворцев, которые участвуют в ее миссиях по всему миру, пишет Reuters со ссылкой на источники в ООН.

Речь идет о возвращении 13–14 тыс. военных и полицейских, которые участвуют в миротворческих операциях в Южном Судане, Конго, Ливане, Косово, ЦАР и Западной Сахаре, на Кипре и Голанских высотах и в Абьее — административной области под совместным управлением Южного Судана и Судана.

Как отмечает агентство, это затронет не только силовиков, но и гражданских служащих ООН. Возврату подлежат также снаряжение и оборудование, используемые в миссиях.

Крупнейшим спонсором проводимых ООН операций являются США. Они обеспечивают более 26% финансирования. Чуть меньше — около 24% — оплачивает Китай. Обе стороны перечисляют деньги добровольно.

К началу нового финансового года 1 июля 2025 года Вашингтон задолжал по взносам в OOH $1,5 млрд. К началу октября его долг вырос еще на $1,3 млрд и достиг $2,8 млрд, сообщили в ООН.

В августе президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке отменил финансирование миротворческих операций на $800 млн, напоминает издание.