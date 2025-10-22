 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Гуманитариев и юристов предложили обязать сдавать ЕГЭ по истории

Вузы в январе должны выбрать обязательные экзамены для абитуриентов на гуманитарные специальности. Минобрнауки предложило добавить в перечень историю. Эту идею ранее выдвинул ректор МГИМО на встрече с Путиным
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ЕГЭ по истории предложено включить в список экзаменов для поступающих на социально-гуманитарные направления, следует из проекта, составленного Министерством науки и высшего образования. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Нововведения коснутся специальностей «Таможенное дело», «Юриспруденция», «Реклама и связи с общественностью», «Издательское дело», «Социология», «Сервис», «Конфликтология» и других.

Приказ вступит в силу с 1 марта 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2029-го. Вузы обязаны выбрать вступительные экзамены по каждому направлению до 20 января 2026 года.

Минпросвещения определило даты проведения ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году
Общество
Фото:Наталья Шатохина / news.ru / Global Look Press

Предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы выдвинул в июне ректор МГИМО Анатолий Торкунов на встрече с президентом Владимиром Путиным. Он пояснил, что старшеклассники концентрируются на подготовке к предметам, по которым необходимо сдавать ЕГЭ, из-за чего уровень подготовки по истории среди первокурсников оказывается «на достаточно низком уровне».

«Представляется, что все-таки важно было бы, чтобы курс истории охватывал всех ребят, хотя бы тех, кто поступает на гуманитарные и социально-экономические специальности. Мы до встречи с Вами советовались с коллегами, и должен сказать, что это такое консолидированное мнение, историков во всяком случае», — сказал Торкунов.

Путин его предложение поддержал и отметил, что тоже сдавал историю, когда поступал в университет.

Минобрнауки в октябре определило минимальные баллы, которые абитуриенты должны набрать по ЕГЭ для поступления. По истории — 40 баллов, столько же необходимо получить по русскому и иностранному языкам, профильной математике, литературе, биологии, географии и химии. По физике необходимо набрать 41 балл, обществознанию — 45 баллов, информатике — 46 баллов

