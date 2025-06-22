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Путин поддержал идею об обязательном ЕГЭ по истории для гуманитариев

Путин поддержал идею, чтобы ЕГЭ по истории был обязательным для поступающих на гуманитарные и социально-экономические специальности. Предложение прозвучало на встрече с редакторами нового учебника истории. «Хорошо», — ответил он
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / РБК

Президент России Владимир Путин поддержал предложение сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступления в гуманитарные вузы. Об этом он заявил на встрече с редакторами государственной линейки учебников истории для 5–11-х классов и учреждений среднего профессионального образования.

Предложение обязать абитуриентов гуманитарных вузов сдавать ЕГЭ по истории озвучил ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он отметил, что значительная часть тех, кто поступает в гуманитарные вузы, сдают ЕГЭ по обществознанию, а в курсе истории присутствуют в том числе обществоведческие понятия.

«Важно было бы, чтобы курс истории охватывал тех ребят, которые поступают на гуманитарные и социально-экономические специальности», — сказал ректор МГИМО. «Хорошо», — ответил Путин. Их слова приводит ТАСС.

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в России остается обязательным для выпуска из школы после 11-го класса и получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата об окончании школы выпускники обязательно сдают два ЕГЭ: по русскому языку и математике. Математика может быть сдана как на базовом, так и на профильном уровне. Остальные предметы ЕГЭ сдаются по выбору, в зависимости от требований вузов для поступления на конкретные специальности.

Путин отметил, что закладывать знания по истории необходимо еще в дошкольном возрасте, а значит, по аналогии с едиными учебниками истории с пятого класса нужны единые подходы и для младших школьников, и дошколят. «Эти учебники, которые вами сделаны, которые с пятого и в более старших классах будут использоваться. А раньше? Ведь сознание человека маленького, ребенка, оно закладывается гораздо раньше», — указал президент.

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Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / РБК

В 2013 году Владимир Путин предложил создать единый учебник истории. Президент тогда говорил, что он должен быть построен в рамках единой концепции, «логики непрерывной российской истории, взаимосвязи всех ее этапов, уважения ко всем страницам нашего прошлого».

Единый государственный учебник по всемирной истории и истории России для 10–11-х классов представили в 2023 году. В новом учебнике был полностью переработан и переписан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел по сегодняшний день, включая военную операцию на Украине.

В мае 2025 года министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал создание единой линейки школьных учебников по всем предметам. По его словам, единый стандарт появится в течение трех лет, уже идет подготовка учебников по русскому языку и литературе. Над учебником обществознания работает авторский коллектив во главе с помощником президента Владимиром Мединским, который до этого составил единый учебник истории.

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Милена Костерева
единый учебник истории ЕГЭ гуманитарные дисциплины Владимир Путин Анатолий Торкунов история
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политик, президент России
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