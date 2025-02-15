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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп решил выкосить траву в саду Белого дома и сделать паркет для танцев

NYT узнала о планах Трампа выложить паркет для танцев в Розовом саду Белого дома
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Трамп распорядился выкосить траву в Розовом доме, чтобы установить паркет для танцев, как во внутреннем дворе его резиденции Мар-а-Лаго, сообщили источники NYT. В Белом доме заявили о его желании вернуть «величие и славу» здания
Розовый сад Белого дома в Вашингтоне, США
Розовый сад Белого дома в Вашингтоне, США (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп распорядился выкосить траву в Розовом саду Белого дома и заменить ее твердым покрытием с возможностью установки паркетных полов для танцев, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четыре анонимных источника, знакомых с соответствующим дизайнерским проектом.

Как отмечает NYT, глава государства намерен преобразить Розовый сад, который находится рядом с Овальным кабинетом и залом заседаний должностных лиц и советников, в подобие внутреннего двора своей резиденции в Мар-а-Лаго. Там он «часто держит в руках iPad» и включает «на максимальную громкость» композиции Лучано Паваротти и Джеймса Брауна. Дизайнеры разработали для него несколько вариантов покрытий, однако основная растительность сада — розы, по-видимому, останутся, пишет издание.

В Овальном кабинете Трамп «уже заполнил почти все свободные сантиметры стен и каминной полки» портретами бывших президентов США и другими изображениями и теперь хочет повесить большую люстру, рассказали собеседники NYT.

Как заявил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, президент США «стремится восстановить исторический облик здания». «В течение многих десятилетий Белому дому не уделялось должного внимания, поэтому президент Трамп предпринимает необходимые шаги, чтобы сохранить и восстановить величие и славу «Дома народа», — сказал он.

Трамп заявил о желании построить в Белом доме бальный зал за $100 млн
Политика
Фото:Alex Wong / Newsmakers / Getty Images
Первая леди США Мелания Трамп не комментировала планы своего супруга по обустройству Розового сада. Во время его первого президентского срока она занималась там перепланировкой, которая вызвала споры из-за необходимости обновить систему орошения, отмечает издание.

Розовый сад примыкает к Овальному кабинету и Западному крылу Белого дома, занимает территорию площадью около 684 кв. м и дополняет сад Жаклин Кеннеди к югу от Восточной колоннады. Он часто используется в качестве сцены для приемов и мероприятий с участием журналистов.

78-летний Трамп одержал победу на выборах президента США, которые состоялись 5 ноября, и второй раз занял этот пост. В начале февраля он заявил о планах строительства бального зала стоимостью $100 млн, как в Мар-а-Лаго. «Я строю красивые бальные залы», — утверждал он, отметив, что это станет «прекрасным дополнением» к Белому дому и «ничего не будет стоить». Также он рассказывал, что выступал с этой инициативой во время президентства своего предшественника Джо Байдена, но не получил обратную связь.

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Дональд Трамп США Белый дом танцы резиденция
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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