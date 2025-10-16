Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне

Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп представил планы строительства большой триумфальной арки в Вашингтоне напротив мемориала Линкольну, передает Time.

Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году. Выступая перед спонсорами на ужине в Восточном зале Белого дома, Трамп продемонстрировал эскизы, а также ряд макетов разных размеров.

На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому.

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что идея арки принадлежит Трампу — именно президент разработал дизайн, «участвовал в процессе на каждом этапе».

В конце пресс-конференции в Овальном кабинете репортер CBS Эд О’Киф спросил президента: «Для кого она?» «Для меня. Она будет прекрасной»﻿, — ответил Трамп. «Арка Трампа?»﻿ — предположил журналист. Трамп улыбнулся и одобрительно кивнул.

Стоимость и сроки строительства арки пока неизвестны.

На прошлой неделе Трамп опубликовал изображение в Truth Social.