Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп представил планы строительства большой триумфальной арки в Вашингтоне напротив мемориала Линкольну, передает Time.
Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году. Выступая перед спонсорами на ужине в Восточном зале Белого дома, Трамп продемонстрировал эскизы, а также ряд макетов разных размеров.
На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому.
Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что идея арки принадлежит Трампу — именно президент разработал дизайн, «участвовал в процессе на каждом этапе».
В конце пресс-конференции в Овальном кабинете репортер CBS Эд О’Киф спросил президента: «Для кого она?» «Для меня. Она будет прекрасной», — ответил Трамп. «Арка Трампа?» — предположил журналист. Трамп улыбнулся и одобрительно кивнул.
Стоимость и сроки строительства арки пока неизвестны.
На прошлой неделе Трамп опубликовал изображение в Truth Social.
