Общество
0

Трамп представил проект триумфальной арки в Вашингтоне

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп представил планы строительства большой триумфальной арки в Вашингтоне напротив мемориала Линкольну, передает Time.

Проект приурочен к 250-летию независимости США в 2026 году. Выступая перед спонсорами на ужине в Восточном зале Белого дома, Трамп продемонстрировал эскизы, а также ряд макетов разных размеров.

На планах арка расположена в центре кольцевой развязки Memorial Circle, лицом к Белому дому.

Сквер в Чернигове переименовали в честь Трампа
Политика
Дональд Трамп

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что идея арки принадлежит Трампу — именно президент разработал дизайн, «участвовал в процессе на каждом этапе».

В конце пресс-конференции в Овальном кабинете репортер CBS Эд О’Киф спросил президента: «Для кого она?» «Для меня. Она будет прекрасной»﻿, — ответил Трамп. «Арка Трампа?»﻿ — предположил журналист. Трамп улыбнулся и одобрительно кивнул.

Стоимость и сроки строительства арки пока неизвестны.

На прошлой неделе Трамп опубликовал изображение в Truth Social.

Софья Полковникова
Дональд Трамп Вашингтон США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
