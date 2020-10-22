ФСБ сообщила о предотвращенном теракте в Москве

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ФСБ предотвратила теракт в Москве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства. Мужчина намеревался взорвать одно из зданий органов власти, уточняют в ФСБ.

В ходе операции сотрудники ФСБ задержали выходца из Центрально-Азиатского региона 1999 года рождения, говорится в сообщении службы.

Также отмечается, что он, следуя указаниям боевиков международных террористических организаций, намеревался взорвать в здании самодельную бомбу.

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