ФСБ сообщила о задержании готовившего теракт в Ставрополе мужчины

Мужчина планировал устроить теракт около зданий прокуратуры и суда. Взрывные устройства с поражающими элементами он хотел собрать на съемной квартире, а необходимые материалы покупал в строительных магазинах, сообщили в УФСБ

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали мужчину, готовившего теракт против «представителей судебной власти» в Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления ведомства, передает ТАСС.

«Сегодня задержали 23-летнего мужчину. <...> Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе УФСБ уточнили, что мужчина был членом террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), передает «Интерфакс». Совершить теракт мужчина планировал самостоятельно.

Теракт мужчина планировал устроить около прокуратуры и Дворца правосудия, сообщила со ссылкой на УФСБ «Комсомольская правда — Ставрополь». Мужчина снял в городе квартиру, в которой планировал собрать несколько взрывных устройств с поражающими элементами. Необходимые материалы он покупал в строительных магазинах.