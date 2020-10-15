ФСБ ликвидировала готовивших теракт в Волгограде боевиков

Сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), планировавших теракты в Волгограде. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.

По данным ведомства, экстремистов координировали из Сирии. Теракты они планировали устроить в здания органов власти, местах проживания военных и на взрыво-пожароопасных предприятиях.

«При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся извлечь средства террора из заранее оборудованного в Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и в результате были нейтрализованы», — сообщила спецслужба.

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