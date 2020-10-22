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Доля экономящих на еде россиян сократилась до шестилетнего минимума

По данным опроса Сбербанка, в третьем квартале на еде стремились сэкономить 62% респондентов, тогда как во втором — 65%. Также россияне стали чаще посещать магазины и заходить в большее количество торговых точек в неделю
Сбербанк SBER ₽208,55 -0,85% Купить
Фото:Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россияне стали менее чувствительными к ценам и стали меньше экономить на еде — доля тех, кто стремится меньше потратить на продукты питания, сократилась до минимума за последние шесть лет, следует из исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК). Он отражает динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина и его восприятие экономической ситуации в стране.

Доля тех, кто экономит на еде, снизилась в третьем квартале до 62% (с 65% во втором квартале). При этом индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, составил минус 29% по сравнению с минус 34% во втором квартале.

Опрос проводился с 1 по 20 сентября, до того, как число заболевших COVID-19 вновь начало расти. В опросе участвовали 2,3 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Погрешность исследования, по оценкам Сбербанка, составляет менее 2%.

После ослабления ограничений россияне стали чаще посещать магазины, и количество походов в них выросло с 2,8 до 2,9, выяснили аналитики. Число посещаемых магазинов в неделю в третьем квартале составило 1,9 — это самый высокий показатель со второго полугодия 2018 года.

Также вырос и средний объем сбережений на человека: если во втором квартале он составлял 70 тыс. руб., то в третьем — 78 тыс. руб. Доля не имеющих сбережений людей сократилась до 37% (с 40%).

Общий индекс потребительской уверенности в третьем квартале улучшился, этому способствовали более оптимистичные ожидания россиян относительно роста личного и национального благосостояния, считает Ярослав Лисоволик, руководитель группы аналитиков SberCIB Investment Research, которая работала над индексом. «По нашему мнению, основная причина этого — восстановление заработных плат после карантина, снижение безработицы и государственные социальные выплаты для поддержки семей с детьми в июле и августе», — пояснил он.

Расходы россиян на еду вернулись на докарантинный уровень
Общество
Фото:Ольга Зиновская / ТАСС

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Также граждане стали меньше беспокоиться на фоне общего улучшения ситуации: в качестве главных причин для беспокойства 61% опрошенных отметили состояние здоровья (против 64% во втором квартале), на втором месте остается страх безработицы, но доля выбравших этот ответ снизилась с 56 до 51%.

Ранее опрос «Ромира» показал, что с начала пандемии расходы россиян оказались выше, чем за несколько предыдущих лет. По данным экспертов, в шести месяцах из девяти (кроме января, апреля и сентября) траты домохозяйств на товары повседневного спроса оказались выше. Максимальный рост расходов был зафиксирован в марте, тогда этот показатель превысил базовый (2012 год) на 22 п.п.

Авторы
Мария Лисицына, Антон Фейнберг
опрос Сбербанк расходы граждан коронавирус
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