Доля экономящих на еде россиян сократилась до шестилетнего минимума

По данным опроса Сбербанка, в третьем квартале на еде стремились сэкономить 62% респондентов, тогда как во втором — 65%. Также россияне стали чаще посещать магазины и заходить в большее количество торговых точек в неделю

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Россияне стали менее чувствительными к ценам и стали меньше экономить на еде — доля тех, кто стремится меньше потратить на продукты питания, сократилась до минимума за последние шесть лет, следует из исследования Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК). Он отражает динамику и структуру расходов среднестатистического россиянина и его восприятие экономической ситуации в стране.

Доля тех, кто экономит на еде, снизилась в третьем квартале до 62% (с 65% во втором квартале). При этом индекс, отражающий переход на более дорогие продукты, составил минус 29% по сравнению с минус 34% во втором квартале.

Опрос проводился с 1 по 20 сентября, до того, как число заболевших COVID-19 вновь начало расти. В опросе участвовали 2,3 тыс. человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в 164 российских городах с населением свыше 100 тыс. жителей. Погрешность исследования, по оценкам Сбербанка, составляет менее 2%.

После ослабления ограничений россияне стали чаще посещать магазины, и количество походов в них выросло с 2,8 до 2,9, выяснили аналитики. Число посещаемых магазинов в неделю в третьем квартале составило 1,9 — это самый высокий показатель со второго полугодия 2018 года.

Также вырос и средний объем сбережений на человека: если во втором квартале он составлял 70 тыс. руб., то в третьем — 78 тыс. руб. Доля не имеющих сбережений людей сократилась до 37% (с 40%).