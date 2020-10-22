Сечин назвал способ избежать второй волны коронавируса

Мировому сообществу следовало бы обратиться к опыту Китая, заявил глава «Роснефти». Если же продолжать обвинять отдельные страны в распространении вируса, человечество еще не скоро победит пандемию

Игорь Сечин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Западным странам следовало бы перенять опыт Китая в борьбе с пандемией COVID-19. Это, возможно, позволило бы избежать ее второй волны. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме, который проходит в итальянской Вероне.

«Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт. Это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны», — сказал Сечин.

По его словам, если в адрес отдельных стран будут продолжаться обвинения в распространении вируса, то «человечество, к сожалению, может еще не скоро справится с пандемией».

Сечин отметил, что человечеству сейчас нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться восстановления мировой экономики. «Хорошим примером здесь является Китай, первый подвергшийся эпидемии. В кратчайшие сроки стране удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. По прогнозам, уже в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%. А в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста — порядка 8%», — заявил глава «Роснефти».