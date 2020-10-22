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Пандемия коронавируса ,  
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Сечин назвал способ избежать второй волны коронавируса

Мировому сообществу следовало бы обратиться к опыту Китая, заявил глава «Роснефти». Если же продолжать обвинять отдельные страны в распространении вируса, человечество еще не скоро победит пандемию
«Роснефть» ROSN ₽380,3 -0,85% Купить
Игорь Сечин
Игорь Сечин (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Западным странам следовало бы перенять опыт Китая в борьбе с пандемией COVID-19. Это, возможно, позволило бы избежать ее второй волны. Такое заявление сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая на Евразийском экономическом форуме, который проходит в итальянской Вероне.

«Правильно было бы использовать опыт Китая в борьбе с вирусной пандемией, а не атаковать этот опыт. Это, возможно, позволило бы принять более действенные меры и избежать второй волны», — сказал Сечин.

По его словам, если в адрес отдельных стран будут продолжаться обвинения в распространении вируса, то «человечество, к сожалению, может еще не скоро справится с пандемией».

В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в мире
Общество
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Сечин отметил, что человечеству сейчас нужно приложить скоординированные усилия, чтобы добиться восстановления мировой экономики. «Хорошим примером здесь является Китай, первый подвергшийся эпидемии. В кратчайшие сроки стране удалось преодолеть трудности и встать на путь восстановления экономики. По прогнозам, уже в этом году ВВП Китая покажет рост порядка 2%. А в 2021 году страна может вернуться к прежним темпам роста — порядка 8%», — заявил глава «Роснефти».

В середине октября региональный директор по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дорит Ницан заявил, что виды и формы вируса говорят, что в мире нет второй волны пандемии COVID-19.

По его словам, есть страны, где фиксируется рост заболеваемости. Вместе с тем есть отдельные государства, где пандемия идет на спад.

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Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
Общество
Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»

Неделей ранее вирусолог Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Анатолий Альтштейн допустил, что вторая волна коронавирусной инфекции этой осенью будет интенсивнее весенней. Но при этом общество перенесет ее легче, поскольку медицина будет к ней готова.

В Китае, откуда начал распространение COVID-19, на 22 октября выявлены 91 тыс. заболевших и 4,7 тыс. смертей. Во время пика эпидемии в очагах вируса в КНР были полностью остановлены перемещения людей, закрыты города и провинции, введены другие меры санитарной безопасности. Еженедельно в стране делаются десятки миллионов тестирований на коронавирус. Суточный прирост заболевших в последние недели в Китае составляет несколько человек.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Автор
Михаил Котляр
коронавирус Игорь Сечин Китай
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В ВОЗ заявили об отсутствии второй волны COVID-19 в мире
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Вирусолог допустил более интенсивную вторую волну коронавируса
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