Власти раскрыли причины решения о нерабочих неделях

В правительстве в начале марта были подготовлены расчеты вариантов развития пандемии в России, которые показали, что карантин и режим самоизоляции необходимы для предотвращения взрывного роста заражений COVID-19

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Представители российского правительства рассказали о процессе принятия решений в начале эпидемии коронавируса в России. Интервью с ними летом этого года брали авторы исследования «Общество и пандемия. Опыт и уроки борьбы с COVID-19 в России», подготовленного специалистами РАНХиГС. Его текст опубликован 22 октября.

У правительства было два с половиной месяца, чтобы подготовить систему здравоохранения к пандемии и не допустить взрывного роста заболевших, как в других странах, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в кабинете за здравоохранение и социальную сферу. Если бы времени на подготовку было больше — полгода или год, то не пришлось бы вводить режим самоизоляции и нерабочих дней, уверена она.

«Первые предвестники были в конце декабря. Мы понимали, что в Китае что-то появляется и развивается. Другое дело, что до какого-то времени казалось, что эта беда, может быть, все-таки нас минует, как в свое время MERS [ближневосточный респираторный синдром] и SARS [атипичная пневмония]. Но все же два с половиной месяца мы использовали на то, чтобы подготовить систему здравоохранения», — рассказала вице-премьер.

«Наверное, если бы у нас было полгода или год, не пришлось бы все останавливать и применять самоизоляцию. Это, наверное, один из серьезных уроков, которые мы бы извлекли. Понятно, что и в этом случае, пожалуй, были бы какие-то ограничения, переход на дистанционные режимы. Но не полная остановка, которую пришлось делать на протяжении 40–45 дней, определенных как нерабочие дни», — подчеркнула Голикова.

В начале марта правительство подготовило два расчета модели развития ситуации с распространением заражений СOVID-19 в России, рассказала заместитель руководителя аппарата правительства Ольга Кривонос в интервью из исследования РАНХиГС. «Один из них позволял рассчитывать ситуацию на основе числа умерших больных, второй—на основе опыта других стран, в основном Китая и Италии. На 14 марта у нас было 59 случаев заболевания и ни одного случая смерти. Поэтому мы могли использовать только опыт других стран, в основном Китая и Италии», — пояснила Кривонос.