В Подмосковье начали борьбу с объезжающими «Платон» грузовиками

Новые системы считают время проезда через населенный пункт без остановок и выписывают штрафы тем, кто в него уложился. Дальнобойщики говорят, что вынуждены ехать транзитом из-за отсутствия объездных путей

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Московской области камеры фиксации начали выявлять новый тип нарушений — проезд через населенные пункты транзитных грузовиков, водители которых пытаются избежать платы по системе «Платон». Об этом заявил замминистра транспорта Подмосковья Игорь Королев, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Королева, борьба с нарушителями началась после обращений жителей. «Гражданам не нравится, когда мимо их домов постоянно ездят тяжелые грузовики. Большегрузы пытаются через населенные пункты объехать федеральные дороги, чтобы не платить за «Платон». Из-за этого наносится дополнительный вред региональной сети», — рассказал он.

Новая система выявления нарушителей работает по аналогии с расчетом средней скорости движения на участке дороги. На въезде в населенный пункт стоит знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», а на выезде — отменяющий знак. Система рассчитывает время, необходимое для сквозного проезда через город или поселок без остановок. Если грузовик находился в населенном пункте меньше этого периода, водителю придет штраф 500 руб. Если больше — система «подумает», что он разгружался внутри города, и не станет считать транспорт транзитным.

По словам Королева, новый метод уже зарекомендовал себя в Бронницах: с 13 октября там вынесено уже несколько постановлений. В ближайшее время аналогичные системы контроля заработают еще в десяти населенных пунктах.