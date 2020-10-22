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В Подмосковье начали борьбу с объезжающими «Платон» грузовиками

Новые системы считают время проезда через населенный пункт без остановок и выписывают штрафы тем, кто в него уложился. Дальнобойщики говорят, что вынуждены ехать транзитом из-за отсутствия объездных путей
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Московской области камеры фиксации начали выявлять новый тип нарушений — проезд через населенные пункты транзитных грузовиков, водители которых пытаются избежать платы по системе «Платон». Об этом заявил замминистра транспорта Подмосковья Игорь Королев, сообщает «Коммерсантъ».

По словам Королева, борьба с нарушителями началась после обращений жителей. «Гражданам не нравится, когда мимо их домов постоянно ездят тяжелые грузовики. Большегрузы пытаются через населенные пункты объехать федеральные дороги, чтобы не платить за «Платон». Из-за этого наносится дополнительный вред региональной сети», — рассказал он.

Новая система выявления нарушителей работает по аналогии с расчетом средней скорости движения на участке дороги. На въезде в населенный пункт стоит знак «Движение грузовых автомобилей запрещено», а на выезде — отменяющий знак. Система рассчитывает время, необходимое для сквозного проезда через город или поселок без остановок. Если грузовик находился в населенном пункте меньше этого периода, водителю придет штраф 500 руб. Если больше — система «подумает», что он разгружался внутри города, и не станет считать транспорт транзитным.

Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии
Экономика
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

По словам Королева, новый метод уже зарекомендовал себя в Бронницах: с 13 октября там вынесено уже несколько постановлений. В ближайшее время аналогичные системы контроля заработают еще в десяти населенных пунктах.

Как рассказал изданию координатор проектов ассоциации «Дальнобойщик» Валерий Войтко, водители едут через населенные пункты из-за отсутствия объездных дорог. «При наличии путей объезда никто соваться в поселки не будет. Если объезда нет, а это довольно частая ситуация для Московской области, делать крюк в 50–100 км никто не будет, все поедут через город», — пояснил он.

Представитель системы «Платон», в свою очередь, заявил, что транзитный проезд через города и поселки экономически нецелесообразен, поскольку из-за перекрестков и светофоров увеличиваются расход топлива и время движения.

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Росавтодор потратит почти 100 млрд руб. от «Платона» на ремонт дорог
Общество
Фото:Игорь Зарембо / ТАСС

Система «Платон» действует в России с 2015 года. С 1 февраля 2020-го тариф на проезд по федеральным трассам для большегрузов составляет 2,2 руб. за 1 км. По состоянию на март в ней были зарегистрированы около 500 тыс. перевозчиков и 1,3 млн автомобилей. В прошлом году система собрала более 31 млрд руб.

Минувшей весной на фоне развивающейся эпидемии коронавирусной инфекции власти предлагали на время отключить «Платон», чтобы снизить издержки бизнеса и не допустить рост цен на продукты.

Автор
Михаил Котляр
Московская область грузовики транспорт «Платон»
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Росавтодор потратит почти 100 млрд руб. от «Платона» на ремонт дорог
Общество
Систему «Платон» предложили временно отменить на фоне пандемии
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