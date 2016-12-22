Депутата Заксобрания Приморья арестовали по делу о растрате

Депутата Законодательного собрания Приморья и исполнительного директора Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) Виктора Милуша арестовали в рамках уголовного дела о растрате. Об этом сообщают «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на представителей Фрунзенского суда Владивостока.

По решению суда Милуша заключили под стражу до 29 декабря по ч. 4 ст. 160 УК России (присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). О какой сумме идет речь, не сообщается.

«Он подозревается в совершении умышленного тяжкого преступления», — заявил судья.

Суд уточнил, что в настоящий момент следователи не выявили всех очевидцев противозаконной деятельности и не изъяли необходимую документацию, в связи с чем подозреваемый может воспрепятствовать уголовному судопроизводству.

По данным источника агентства PrimaMedia, Милуша задержали 31 октября.

Виктор Милуш является членом фракции «Единая Россия». Он состоит в парламентских комитетах по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Приморского края.