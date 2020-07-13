Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Суд пришел к выводу, что Сергей Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере

Сергей Хачатуров во время рассмотрения дела в Дорогомиловском суде (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб.

«Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения», — цитирует приговор агентство ТАСС.

Одновременно с этим суд признал бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую виновной в пособничестве.

Выбранное для обоих фигурантов дела наказание будет названо в заключительной части приговора. Ранее обвинение просило суд приговорить Хачатурова к девяти годам лишения свободы, а Клепальскую — к восьми годам лишения свободы.