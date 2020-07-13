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Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Суд пришел к выводу, что Сергей Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере
Сергей Хачатуров во время рассмотрения дела в Дорогомиловском суде
Сергей Хачатуров во время рассмотрения дела в Дорогомиловском суде (Фото: Андрей Васильев / ТАСС)

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании «Росгосстрах» Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб.

«Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения», — цитирует приговор агентство ТАСС.

Одновременно с этим суд признал бывшего акционера Росгосстрахбанка Надежду Клепальскую виновной в пособничестве.

Выбранное для обоих фигурантов дела наказание будет названо в заключительной части приговора. Ранее обвинение просило суд приговорить Хачатурова к девяти годам лишения свободы, а Клепальскую — к восьми годам лишения свободы.

Арестован брат экс-владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова
Общество
Сергей Хачатуров&nbsp;

Сергей Хачатуров, бывший вице-президент «Росгосстраха» и младший брат экс-владельца компании Данила Хачатурова, был задержан в Москве в середине апреля 2018 года и арестован 18 апреля того же года. Позднее ему были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата). Следствие полагает, что Хачатуров организовал хищение пакета акций ПАО «Росгосстрах», принадлежащего ООО «РГС Активы». Покупателем выступал банк «Траст», который сейчас входит в периметр санации банка «ФК Открытие». Объем хищений, по версии следствия, составил более 1 млрд руб. В конце сентября следователи переквалифицировали обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Автор: Евгений Калюков
Теги: Росгосстрах
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