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В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка

Злоумышленник ранее покинул здание банка и уехал на полицейской машине с тремя заложниками. Их удалось освободить. Сам захватчик скрылся
Фото:EPA / Zurab Tsertsvadze / ТАСС
Фото: EPA / Zurab Tsertsvadze / ТАСС

Министерство внутренних дел Грузии сообщило об освобождении всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди, здание которого захватил вооруженный мужчина.

«Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявило ведомство.

Как сообщил ранее грузинский «Первый канал», захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. Телекомпания «Рустави 2» передает, что они освобождены. В их числе — начальник полиции края Самегрело — Верхней Сванетии Авто Галдава.

Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.

В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Общество
Фото:Александр Шламов / Sputnik / РИА Новости

Как ранее заявили в МВД, мужчина захватил заложников в филиале банка 21 октября около 14:21 (13:21 мск). По данным «Первого канала», он был По данным «Первого канала» вооружен автоматом и гранатой. Сколько именно человек было в здании, в ведомстве не уточнили. На место происшествия прибыли полицейские, МВД возбудило уголовное дело по статьям о захвате заложников, разбое и незаконном хранении и ношении оружия.

Захватчик банка требовал $500 тыс. По данным портала "Грузия Online", полицейские передали ему деньги, и тот покинул здание с тремя заложниками и гранатой в поднятой руке. МВД сообщило также, что удалось освободить 43 человека, которых удерживали в банке.

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Автор
Наталия Анисимова
Грузия заложники банк
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Общество
МВД Грузии сообщило об освобождении нескольких заложников из банка
Общество
В Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в банке
Общество
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