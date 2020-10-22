В Грузии освободили всех заложников из захваченного банка
Министерство внутренних дел Грузии сообщило об освобождении всех заложников из филиала Банка Грузии в городе Зугдиди, здание которого захватил вооруженный мужчина.
«Все заложники освобождены, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — заявило ведомство.
Как сообщил ранее грузинский «Первый канал», захватчик покинул здание банка на полицейской машине вместе с тремя заложниками. Телекомпания «Рустави 2» передает, что они освобождены. В их числе — начальник полиции края Самегрело — Верхней Сванетии Авто Галдава.
Злоумышленнику удалось скрыться, полиция ведет его поиски.