Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 77,03 (-0,75) Инвестиции, 21 окт, 14:11
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 91,34 (-0,22) Инвестиции, 21 окт, 14:11
В Грузии освободили более 40 заложников из захваченного банка Общество, 00:55 Авиакомпании попросили у Мишустина ₽50 млрд субсидий из-за коронавируса Бизнес, 00:23 Белорусская оппозиция пообещала не «рвать на куски» Лукашенко Политика, 00:20 Реабилитироваться за провал. Главное о старте ЦСКА в Лиге Европы Спорт, 00:00 Социологи зафиксировали рекордный рост расходов россиян во время пандемии Общество, 00:00 «Сделай сам»: как спастись от скуки в период самоизоляции РБК Стиль и Яндекс Дзен, 21 окт, 23:59 Депутат назвал минусы перехода на четырехдневную рабочую неделю Общество, 21 окт, 23:57 Домашние матчи «Спартака» до распоряжения будут проходить без зрителей Спорт, 21 окт, 23:44 В Грузии произошла стрельба у офиса правящей партии Общество, 21 окт, 23:44 Качество жизни: что предлагает наука РБК и Bayer, 21 окт, 23:23 В Москве по подозрению в мошенничестве задержали экс-замглавы Росгвардии Политика, 21 окт, 23:12 Адвокат сообщил о желании Ефремова поставить памятник погибшему в ДТП Общество, 21 окт, 23:11 В Москве за сутки умерли 66 человек с коронавирусом Общество, 21 окт, 23:08 Мишустин осмотрел новый российский ледокол «Арктика». Видео Общество, 21 окт, 22:45
Общество ,  
0 

В Грузии освободили более 40 заложников из захваченного банка

Сотрудники правоохранительных органов освободили 43 заложника, которых удерживал неизвестный мужчина в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Об этом сообщает МВД страны.

«На данный момент 43 заложника, захваченные вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены, сотрудники полиции сопроводили их в безопасное место», — говорится в заявлении ведомства.

В МВД также добавили, что на месте происшествия ведутся следственные действия.

Напавший на банк Грузии захватчик покинул здание с тремя заложниками
Общество

Днем 21 октября вооруженный мужчина захватил заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди. На место происшествия прибыли полицейские. Они оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. Вечером МВД Грузии сообщило об освобождении двух заложников.

Позже портал «Грузия Online» сообщил, что полицейские передали мужчине деньги, которые тот потребовал. В результате он вышел из здания банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.

По факту случившегося МВД возбудило уголовное дело по ст. 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии (грабеж, незаконное приобретение/хранение/ношение оружия и взятие заложников»).

Читайте на РБК Pro
Как правильно вести себя на допросе у следователя: семь вредных мифов Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы Как запоздалый выход iPhone ударит по поставщикам Apple Книжная полка от McKinsey: что читали лидеры летом 2020 года
Грузия заложники банк МВД Грузии
Материалы по теме
Напавший на банк Грузии захватчик покинул здание с тремя заложниками
Общество
МВД Грузии сообщило об освобождении нескольких заложников из банка
Общество
Силовики и спецназ у захваченного банка в Грузии. Видео
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter