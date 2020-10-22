В Грузии освободили более 40 заложников из захваченного банка

Позже портал «Грузия Online» сообщил, что полицейские передали мужчине деньги, которые тот потребовал. В результате он вышел из здания банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке.

По факту случившегося МВД возбудило уголовное дело по ст. 179, 236 и 144 Уголовного кодекса Грузии (грабеж, незаконное приобретение/хранение/ношение оружия и взятие заложников»).