В Грузии освободили более 40 заложников из захваченного банка
Сотрудники правоохранительных органов освободили 43 заложника, которых удерживал неизвестный мужчина в филиале «Банка Грузии» в городе Зугдиди. Об этом сообщает МВД страны.
«На данный момент 43 заложника, захваченные вооруженным нападавшим в здании банка, были освобождены, сотрудники полиции сопроводили их в безопасное место», — говорится в заявлении ведомства.
В МВД также добавили, что на месте происшествия ведутся следственные действия.
Днем 21 октября вооруженный мужчина захватил заложников в филиале Банка Грузии в Зугдиди. На место происшествия прибыли полицейские. Они оцепили территорию вокруг места происшествия и начали операцию по нейтрализации преступника. Вечером МВД Грузии сообщило об освобождении двух заложников.