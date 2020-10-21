Напавший на банк Грузии захватчик покинул здание с тремя заложниками

Полицейские передали мужчине, захватившему в заложники в грузинском городе Зугдиди несколько человек, деньги, которые он потребовал для освобождения заложников. В результате захватчик вышел из здания банка с тремя заложниками и с гранатой в поднятой руке, сообщает портал «Грузия Online».

Телеканал «Рустави 2» опубликовал видеокадры случившегося. На записи видно, как мужчина, на лице которого надета черная маска, выходит из здания. В этот момент в правой руке он держит гранату.

По данным телеканала, нападавший вместе с тремя заложниками направился к месту приземления вертолета.

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