В США сообщили о задержании россиянина по подозрению в контрабанде

Российское генконсульство получило от правоохранительных органов США уведомление о задержании россиянина в связи с деятельностью преступной группы по незаконному экспорту. Его личность там не уточнили

Фото: Mark Lennihan / AP

Правоохранительные органы в США уведомили российских дипломатов о задержании гражданина России, говорится в сообщении генконсульства в Нью-Йорке в Twitter.

Как рассказали в дипведомстве, россиянин был задержан в составе международной преступной группы, его обвинили в в сговоре с целью незаконного экспорта электронной техники. Консульство не привело подробностей и не уточнило личность задержанного.

«Интерфаксу» в генконсульстве заявили, что в состав группы входят один россиянин, один гражданин Казахстана и американцы.

Пресс-секретарь дипмиссии Алексей Топольский заявил «РИА Новости», что уведомление о задержании предоставили «располагающиеся в Нью-Йорке американские правоохранительные органы». По его словам, россиянин пока не обращался в генконсульство за помощью.

20 октября прокуратура Нью-Йорка предъявила обвинение группе из десяти человек в контрабанде электроники, в том числе продукции Apple. По версии следствия, с 2019 года они возили из США в Россию iPhone, iPad и Apple Watch, общая сумма гаджетов составила около $50 млн.