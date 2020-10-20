«Аэрофлот» ответил на данные США об участии сотрудников в контрабанде

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Среди граждан, обвиняемых США в контрабанде электроники в Россию, нет бывших или действующих сотрудников «Аэрофлота». Об этом сообщила пресс-секретарь компании Юлия Спивакова, передает «РИА Новости».

Ранее 20 октября прокуратура Нью-Йорка опубликовала имена семи россиян, которые, по версии следствия, причастны к контрабанде электроники на сумму около $50 млн. В ведомстве заявили, что в перевозке товара участвовали бывшие и действующие сотрудники «Аэрофлота».

«В опубликованном списке граждан, которым предъявили обвинения, отсутствуют бывшие или действующие сотрудники «Аэрофлота». Представительство компании взаимодействует с посольством России в США и генеральным консульством в Нью-Йорке для выяснения сути возможных претензий к «Аэрофлоту» и согласования дальнейших действий», — сообщила Спивакова.

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