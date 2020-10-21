Россияне назвали самые раздражающие вещи в своих городах

В топе главных проблем жителей городов и сел России оказались местные рынки труда, дефицит социальных сервисов, неразвитость инфраструктуры и слабая экология

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Главной проблемой, связанной с местом проживания, россияне назвали трудности в поиске работы. К такому выводу пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и Центра социального проектирования «Платформа» в ходе исследования, посвященного оценке россиянами уровня благоустройства и комфорта населенных пунктов, в которых они проживают (результаты есть у РБК).

В среднем по стране 41% опрошенных назвали проблемы с трудоустройством главными раздражающими факторами жизни в их городах и селах. Однако этот показатель очень дифференцирован и зависит от размеров населенного пункта. Если в Москве и Петербурге 17% опрошенных отметили недостаток возможностей по поиску подходящей работы, то в городах-миллионниках таких ответов набралось 38%. С уменьшением размеров поселения доля недовольных локальными рынками труда растет и максимальным он становится в селах, где 51% опрошенных заявили о трудностях в поиске работы.

Нехваткой больниц, детских садов и других социальных сервисов в среднем по стране недоволен 31% жителей. Разброс и здесь увеличивается с уменьшением размеров населенного пункта: от 19% в Москве и Петербурге до 41% в городах с населением свыше 500 тыс. человек. На селе эти проблемы волнуют 34% опрошенных.

Упадок местной экономики в качестве причины для раздражения назвали 31% участников опроса. При этом в Москве и Петербурге этот показатель мало отличается от среднего по стране — 27% недовольны экономикой столиц. В городах-миллионниках об этом заявили 39% респондентов — наивысший показатель среди всех сегментов. На селе уровень развития местного производства не удовлетворяет 31% жителей.