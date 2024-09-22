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Пассажиры «Победы» застряли в Абу-Даби более чем на 12 часов

Рейс DP 754 авиакомпании «Победа», который должен был вылететь из Абу-Даби в Москву в 8:30 утра, все еще не вылетел. В авиакомпании сообщили РБК, что дело в технической неисправности. Mash пишет, что двигатель самолета перегрелся
Международный аэропорт Абу-Даби
Международный аэропорт Абу-Даби (Фото: Markus Mainka / IMAGO / Reuters)

Пассажиры авиакомпании «Победа» рейса DP 754, которые должны были вылететь из Абу-Даби в Москву еще в 8:30 утра (7:30 мск), до сих пор остаются в аэропорту. В пресс-службе авиакомпании уточнили РБК, что задержка связана с технической неисправностью.

«Рейс DP 754 по маршруту Абу-Даби - Москва (Внуково) задерживается по техническим причинам. На время ожидания вылета для клиентов организовано размещение в гостинице, предоставлены напитки и питание. Для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейса для клиентов создан оперативный чат», — сказали в «Победе».

Как пишет Mash, рейс в Москву задерживают из-за неисправности двигателя Boeing 737-800 — предварительно, он перегрелся. По данным табло аэропорта, вылет запланирован на 20:00 (19:00 мск), однако к этому времени рейс все еще не вылетел.

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Фото:dwship.co.kr

В середине августа самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской авиакомпании AlMasria Universal Airlines, который должен был вылететь из Хургады в Москву, задержали почти на сутки. Самолет должен был вылететь 17 августа в 17:00, однако вылетел лишь на следующий день в районе 11:00.

Как рассказывал ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев, рейс задержали из-за технической неисправности. На ночь туристов разместили в отелях и покормили, уточнял он. По словам Воропаева, никто из них не обращался в генконсульство «с жалобами на плохие условия».

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Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Илья Пламенев Илья Пламенев
задержка рейса авиакомпания Победа Абу-Даби ОАЭ самолет
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