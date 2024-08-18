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Общество ,  
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Задержанный в Хургаде самолет с российскими туристами вылетел в Москву

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рейс из египетского города Хургады в Москву, который задержали в ночь с 17 на 18 августа, вылетел в Россию в 6:30 (мск), следует из данных онлайн-табло международного аэропорта Шереметьево. Посадка запланирована на 12:04 (мск).

«Рейс вылетел. В связи с задержкой, соответственно, меняется время вылета и последующих рейсов этой авиакомпании», — подтвердили информацию РБК в Ассоциации туроператоров (АТОР). Там уточнили, что туристов информируют «по мере необходимости».

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Фото:Маргарита Овсянникова / РБК

Как рассказал ТАСС генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев, рейс задержали из-за технической неисправности. На ночь туристов разместили в отелях и покормили, уточнил он. По словам Воропаева, никто из них не обращался в генконсульство «с жалобами на плохие условия».

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что самолет Airbus A320-200 рейса UJ 601 египетской частной авиакомпании AlMasria Universal Airlines задержали в аэропорту Хургады, он должен был вылететь 17 августа в 17:00.

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