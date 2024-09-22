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Россияне застряли на пароме в порту Южной Кореи из-за отказа во въезде

Несколько десятков россиян, прибывших на пароме из Владивостока в Тонхэ, не пустили в страну, они дожидаются обратного рейса в запертых каютах. Посольство заявило, что выясняет обстоятельства произошедшего
Фото: dwship.co.kr
Фото: dwship.co.kr

Несколько десятков пассажиров парома, прибывшего из Владивостока в Южную Корею, не смогли попасть в страну из-за отказа во въезде, они дожидаются обратного рейса в запертых каютах, пишет портал vl.ru. Посольство России выясняет обстоятельства произошедшего, сообщает ТАСС со ссылкой на диппредставительство в Сеуле.

По словам одного из пассажиров по имени Алексей, около 20–30 россиян не пропустили в Южную Корею, куда они прибыли на пароме компании Duwon. Судно стоит в порту Тонхэ, им запретили сходить на берег.

«По непонятным причинам всем нам отказано во въезде в Республику Корея. После отказа всех сопроводили обратно на паром и заперли в каютах. По словам работников парома, нам предстоит жить в таких условиях ближайшие четыре-пять дней», — рассказал он.

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Фото:Hollie Adams / Getty Images

По его словам, он поехал в Южную Корею как турист. У него есть электронное разрешение на въезд K-ETA и другие документы, но ему, как и другим, отказали во въезде «без всяких объяснений».

Издание отмечает, что десятиметровая каюта рассчитана на четырех человек, на полу расстелены матрасы-татами. Один раз в день запертым пассажирам разрешили выходить из каюты на прогулку на некоторое время. Их кормят. Обратно во Владивосток паром отправится через несколько дней.

«Посольство <...> устанавливает контакт с местными органами власти, у которых намерены оперативно потребовать разъяснения в отношении обстоятельств случившегося», — сообщили агентству в дипмиссии.

Граждане России, получившие разрешение K-ETA, могут въехать в Республику Корея без визы. Согласно разъяснениям на сайте Генерального консульства России в Пусане, по соглашению о взаимной отмене визовых требований в страну могут приезжать россияне, которые не планируют работать, учиться или проживать там. Без визы в Южной Корее можно находиться не более 60 дней единовременно и не более 90 дней в течение полугода. При этом миграционная служба может не впустить в страну любого гражданина России, «чье пребывание сочтет нежелательным», и «не обязана давать мотивированный ответ по причинам отказа». В изолятор могут поместить, если у сотрудников службы возникнут сомнения по поводу цели поездки гражданина. «Любые сомнения офицера миграционного контроля трактуются не в пользу гражданина РФ», — пояснило генконсульство.

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Теги
Елена Чернышова
Южная Корея Владивосток паром россияне отказ во въезде
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