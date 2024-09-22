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WSJ сообщила о значительном росте числа бездомных в США

WSJ: в США выросло число бездомных, оно может стать рекордным в этом году
В США может быть побит рекорд прошлого года по числу бездомных, когда, согласно подсчетам, их было свыше 650 тыс. Среди них много мигрантов
Фото: Mike Blake / Reuters
Фото: Mike Blake / Reuters

В США в этом году значительно выросло число бездомных по сравнению с 2023-м, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), собравшая соответствующие данные от более чем 250 организаций, оказывающих помощь бездомным.

Сейчас собраны сведения о примерно 550 тыс. бездомных, это почти на 10% больше, чем годом ранее сообщали те же организации. Итоговые данные (собрана информация не ото всех штатов, в том числе нет сведений из Нью-Йорка), вероятно, покажут, что число бездомных в этом году превысит данные 2023-го, когда их было около 653 тыс. Это будет самый высокий показатель с 2007 года, с которого собираются данные, предполагает издание. В декабре свой отчет должно опубликовать Министерство жилищного строительства и городского развития США.

Речь идет о людях, живущих на улицах, в приютах или палаточных городках, среди них много мигрантов. В Массачусетсе, к примеру, число бездомных в этом году увеличилось до 12,1 тыс. с примерно 4,4 тыс. в 2023-м, и WSJ объясняет это притоком мигрантов в штат. В Чикаго отмечен почти трехкратный рост, число бездомных достигло около 19 тыс., и среди них достаточно много мигрантов.

Число бездомных также выросло в Сан-Франциско, Сиэтле, Филадельфии, Вашингтоне, округе Колумбия, Майами. Сокращение отмечено в Лос-Анджелесе и Финиксе.

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Политика

В августе The New York Times (NYT) сообщала, что власти Сан-Франциско начали борьбу с бездомными после указа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о ликвидации палаточных лагерей в штате, которые бездомные часто разворачивают для сна вдоль автомобильных трасс, на парковках и в парках. Документ был подписан после постановления Верховного суда США, которое дает полномочия властям штата запрещать спать на улице.

По данным NYT, за несколько дней в Сан-Франциско городские служащие провели 235 бесед с бездомными и убрали 81 палатку, 24 человека согласились на место в приюте, остальные — отказались или никак не отреагировали. Власти анонсировали «агрессивную зачистку» палаточных городков и разрешили полицейским привлекать бездомных к ответственности за проживание на улице.

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бездомные США
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