NYT узнала о начале «зачистки» Сан-Франциско от бездомных

В конце июля Верховный суд США разрешил штатам ужесточить борьбу с бездомными. В Сан-Франциско и по всей Калифорнии после этого развернули кампанию по зачистке улиц

Фото: Barbara Munker / dpa / Global Look Press

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид начала борьбу с бездомными после указа губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома о ликвидации палаточных лагерей в штате, пишет The New York Times (NYT).

Указ был подписан 25 июля после постановления Верховного суда США, которое дает полномочия властям штата запрещать спать на улице. Как писало AP, люди без постоянного места жительства в Калифорнии часто разворачивают палаточные лагеря вдоль автомобильных трасс, на парковках и в парках.

По данным NYT, за эти несколько дней в Сан-Франциско городские служащие провели 235 бесед с бездомными и убрали 81 палатку, 24 человека согласились на место в приюте, остальные — отказались или никак не отреагировали. Брид анонсировала «агрессивную зачистку» палаточных городков и разрешила полицейским привлекать бездомных к ответственности за проживание на улице, отмечает издание. Департамент полиции Сан-Франциско пообещал задерживать людей, которые «сидели, лежали или разбили палатки на тротуарах, препятствовали передвижению в общественных местах или отличались оскорбительным поведением». Кроме того, чиновники предлагают бездомным уезжать из города, выдавая бесплатные автобусные билеты.

«Власти Сан-Франциско всегда будут руководить с состраданием, но мы не можем позволить, чтобы нашим состраданием воспользовались», — сказала Брид.

В четверг мэр принимала участие в рейде, в ходе которого один из бездомных ответил на ее слова о желании «сделать улицу неудобной для проживания»: «Где здесь ванные комнаты? Душевые? Где здесь комфорт? Каждую неделю кто-то приходит и забирает все. Я думаю именно так вы и получаете свои голоса».

Сан-Франциско — один из крупнейших городов Калифорнии, в 2020 году численность его населения составила 873,9 тыс. человек. В течение многих лет власти пытались избавиться от скопления бездомных на тротуарах, отмечает NYT. Чиновники считают, что некоторые палатки используются в качестве прикрытия для торговли и потребления наркотиков. В городе не хватает доступного жилья, центров лечения от наркозависимости и больничных коек, чтобы справиться с нищетой, которая раздражает избирателей, пишет издание.

Еще один бездомный рассказал, что его привели на улицу проблемы с наркотиками и алкоголем, а также развод. Он возмутился тем, что городские рабочие «контролируют его на микроуровне», и отказался уезжать в приют, сравнив его с тюрьмой.

Один из сотрудников местной полиции рассказал, что зачастую живущие в палатках люди являются инвалидами, пожилыми гражданами или сбежавшими из дома подростками, которые «отчаянно нуждаются в помощи». Вместе с тем, по его словам, в центре Сан-Франциско «совсем другая история», где в палатках находили помимо наркотиков пистолеты, ножи, мачете и топоры.

На время рейда бездомные собрали свои вещи и покинули улицу, однако примерно через час после отъезда городских служащих они построили новый лагерь в другом месте, заключает NYT.

The Wall Street Journal (WSJ) писала, что в 2023 году число бездомных в США достигло рекордного уровня — 577 тыс. человек (около 0,2% населения страны). По сравнению с 2022-м этот показатель вырос на 11%. WSJ связывала эту тенденцию с «множеством проблем», начиная с роста цен на жилье и нехватки арендных помещений до продолжающегося «опиоидного кризиса».