В Британии назвали число ставших бездомными украинских беженцев

The Telegraph: не менее 15 тыс. украинских беженцев стали бездомными в Британии

Не менее 15 тыс. или порядка 7,5% украинских беженцев, находящихся в Великобритании, лишились крова с июня 2022 года после прекращения отношений с семьями-спонсорами, пишет The Telegraph со ссылкой на данные Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления страны.

В общей сложности по программам, предусматривающим спонсорство или воссоединение с родственниками в Великобританию прибыло около 200 тыс. украинских беженцев, из них порядка 15 тыс. были вынуждены искать себе иное жилье после разрыва отношений со спонсорами, пишет газета.

Собеседник The Telegraph из числа депутатов британского парламента пояснил, что британские граждане не обязаны содержать украинцев, воспользовавшихся спонсорской схемой, в течение всего периода их пребывания в королевстве: они берут обязательство принимать у себя украинцев по меньшей мере на полгода.

По данным Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления Великобритании, которые приводит The Telegraph, остаться без жилья из-за разрыва отношений со спонсорами рискуют до 50% украинских беженцев, участвующих в программе Homes for Ukraine.