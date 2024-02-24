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Военная операция на Украине ,  
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В Британии назвали число ставших бездомными украинских беженцев

The Telegraph: не менее 15 тыс. украинских беженцев стали бездомными в Британии
Сюжет
Военная операция на Украине

Не менее 15 тыс. или порядка 7,5% украинских беженцев, находящихся в Великобритании, лишились крова с июня 2022 года после прекращения отношений с семьями-спонсорами, пишет The Telegraph со ссылкой на данные Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления страны.

В общей сложности по программам, предусматривающим спонсорство или воссоединение с родственниками в Великобританию прибыло около 200 тыс. украинских беженцев, из них порядка 15 тыс. были вынуждены искать себе иное жилье после разрыва отношений со спонсорами, пишет газета.

Собеседник The Telegraph из числа депутатов британского парламента пояснил, что британские граждане не обязаны содержать украинцев, воспользовавшихся спонсорской схемой, в течение всего периода их пребывания в королевстве: они берут обязательство принимать у себя украинцев по меньшей мере на полгода.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

По данным Министерства регионального развития, жилищного строительства и местного самоуправления Великобритании, которые приводит The Telegraph, остаться без жилья из-за разрыва отношений со спонсорами рискуют до 50% украинских беженцев, участвующих в программе Homes for Ukraine.

В Великобритании существуют три схемы, по которым украинцы могут прибыть в страну и остаться там жить. Это:

  • программа Homes for Ukraine («Дома для Украины»), в рамках которой граждане могут выступить спонсорами украинцев при получении визы и принять их у себя как минимум на полгода;
  • Ukraine Family Scheme для тех, у кого есть родственники в Великобритании;
  • Ukraine Extension Scheme. Для участия в этой программе не требуется наличие спонсора. Подать заявку по ней могут граждане Украины, у которых было разрешение на пребывание в Великобритании в период с 18 марта 2022 года по 16 ноября 2023-го (часть времени или на протяжении всего срока). Также она доступна для лиц, срок действия разрешительных документов которых истек 1 января 2022 года или позднее, однако они должны быть оформлены до этой даты.

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Теги
украинцы беженцы Великобритания бездомные
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