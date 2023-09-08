Мэр Нью-Йорка предупредил о риске «разрушения» города из-за мигрантов

Миграционный кризис может «разрушить» Нью-Йорк, заявил мэр города Эрик Адамс, призвав власти штата и федеральное правительство оказывать больше помощи для решения этой проблемы.

«Мы получаем 10 тыс. мигрантов в месяц. И снова люди со всего мира решили, что они собираются пройти через южную часть границы и попасть в Нью-Йорк», — сказал Адамс (цитата по The Hill).

По его словам, с весны 2022 года в Нью-Йорк прибыли более 110 тыс. мигрантов.

Адамс неоднократно критиковал администрацию президента США Джо Байдена за неспособность помочь Нью-Йорку справиться с мигрантами и просил о дополнительном финансировании и ускорении выдачи разрешений на работу. Он предупреждал о возросшей нагрузке на городскую систему жилья, школ и бюджета. Как заявил мэр в среду, 6 сентября, дефицит бюджета города может вырасти почти до $12 млрд. Мигрантов заселяют в городские приюты, а летом власти города Нью-Йорк задумались разместить их в Центральном парке на Манхэттене или в бруклинском Проспект-парке.